Сотрудники Чернобыльского заповедника поделились результатами ежегодного учета краснокнижных орланов-белохвостов, проживающих на заповедной территории.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"На территории Чернобыльского заповедника проходит ежегодный зимний мониторинг численности орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla), начатый еще зимой 2008-2009 г. Первый этап зимних учетов 2020/2021 гг. Был проведен с 14 по 17 декабря 2020 года. Зная, где орланы встречаются чаще всего, ученые обследовали левый и правый берега Припяти, а также приграничную территорию с Беларусью в районе г. Несвич. На правом берегу Припяти учеты проводили на открытых и заболоченных территориях. Обследовано несколько участков долины р. Уж", - указано в сообщении.

Во время декабрьских учетов погодные условия были похожи на осенние. Плюсовая температура и туманные дни не давали возможности наблюдать за птицами на большом расстоянии. Учетам предшествовало похолодание, из-за чего все водоемы были покрыть льдом, включая Припять. Лишь на нескольких участках реки стояла открытая вода.

Концентраций орланов отмечено не было - птицы равномерно распределялись по всей территории исследований. Наибольшую численность наблюдали в долине Припяти - 14 особей. Также было обнаружено место удачной охоты волков на территории бывшего села Чапаевка, где возле убитого животного находилось 7 орланов. Всего в течение 14-17 декабря ученые насчитали 37 орланов.

Уже после проведения учетов, 22 декабря, сотрудники заповедника обнаружили концентрацию орланов на пруде-охладителе, где 13 птиц держались у останков убитого волками небольшого кабана. Другие хищные птицы во время учетов были немногочисленными - встречено 4 обычных канюка (Buteo buteo) и по одному ястребу большому (Accipiter gentilis) и малому (Accipiter nisus).

Напомним, сотрудники Чернобыльского заповедника показали проживающих на заповедной территории лошадей Пржевальского по итогам интенсивного учета популяции. Пересчет проводится по итогам каждого года, в этом раз насчитали от 120 до 150 особей.

Как сообщала "Страна", сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото одинокого серого волка в степи, сделанное с рекордно близкого расстояния. Примечательно, что животное не пыталось напасть или убежать от фотографов.