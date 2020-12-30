В ДТП на Прикарпатье перевернулась "скорая", столкнувшись с грузовиком. Фото
В пгт Верховина, что на Прикарпатье, столкнулись автомобиль скорой помощи и грузовик ЗИЛ, в результате чего двое человека получили травмы.
Об этом сообщает ГСЧС в Ивано-Франковской области.
Спасатели отмечают, что авария произошла 30 декабря в 11:40 на автодороге регионального значения Р-24 Татаров-Коломыя-Каменец-Подольский.
"В результате ДТП были травмированы два человека", - отметили в облуправлении ГСЧС.
В результате столкновения с грузовиком автомобиль скорой медицинской помощи Peugeot Boxer перевернулся.
Ранее "Страна" сообщала, как в Киевской области на Одесской трассе произошло масштабное ДТП, в котором столкнулись сразу восемь автомобилей.
Еще мы писали о том, как в ДТП под Хмельницким погибли два человека и двое получили травмы.
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