В пгт Верховина, что на Прикарпатье, столкнулись автомобиль скорой помощи и грузовик ЗИЛ, в результате чего двое человека получили травмы.

Об этом сообщает ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Спасатели отмечают, что авария произошла 30 декабря в 11:40 на автодороге регионального значения Р-24 Татаров-Коломыя-Каменец-Подольский.

"В результате ДТП были травмированы два человека", - отметили в облуправлении ГСЧС.

В результате столкновения с грузовиком автомобиль скорой медицинской помощи Peugeot Boxer перевернулся.

Ранее "Страна" сообщала, как в Киевской области на Одесской трассе произошло масштабное ДТП, в котором столкнулись сразу восемь автомобилей.

Еще мы писали о том, как в ДТП под Хмельницким погибли два человека и двое получили травмы.