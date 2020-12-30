В селе Нехвороща Новосанжарского района Полтавщины попал в ДТП школьный автобус, в котором находились девять детей и четверо взрослых. Два человека пострадали.

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

"По предварительной информации, водитель школьного автобуса «ПАЗ», 1963 года рождения, во время движения потерял сознание и допустил столкновение с деревянной опорой. В автобусе находилось девять детей, трое взрослых и водитель", - говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, травмированного водителя госпитализировали в Новосанжарскую районную больницу. Пострадавшую местную девочку, 2005 года рождения, доставили в Полтавскую областную детскую клиническую больницу.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" рассказывала, что на трассе Днепр - Кривой Рог загорелся автобус с пассажирами.

Также мы писали о том, как во Львовской области микроавтобус столкнулся с легковушкой. В результате чего пострадали 10 человек.