В Минздраве украинцам рассказали, какую часть должны составлять разные продукты в рационе каждого на Новый год.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Сложно представить себе Новый год без размаха и большого количества блюд? У нас есть идеи как взвешенно подойти к приготовлению праздничного стола и избежать проблем с пищеварением. Как избежать переедания за праздничным столом? Рекомендуем воспользоваться принципом Тарелки здорового питания, разработанной при участии специалистов Центра общественного здоровья Украины. И даже если вы готовите только полезные блюда, помните, что разнообразие пищи стимулирует нас к перееданию", - указано в сообщении.

Так, половину тарелки должны составлять овощи и фрукты. Однако не стоит учитывать в этой половине картофель, ведь в нем высокое содержание крахмала.

Цельнозерновые продукты должны заполнять четверть тарелки. В частности, ячмень, пшеница, овсянка, гречка, неочищенный рис и прочее. Последняя четверть тарелки должна состоять из белковых продуктов, как рыба, курица, фасоль и орехи.

Для приготовления и заправки блюд выбирайте в умеренном количестве растительные масла: оливковое, рапсовое, кукурузное, подсолнечное, арахисовое и тому подобное. Избегайте частично гидрогенизированных масел, которые содержат вредные трансжиры.

Из напитков лучше выбрать воду, так как в сладких напитках слишком много сахара. Что касается алкоголя, то даже в праздники нужно помнить: любая доза опасна для организма. И если не удается совсем отказаться от спиртного, то отдавайте предпочтение небольшому количеству натурального красного вина.

Напомним, в Минздраве украинцам напомнили правила обращения с легковоспламеняющимися материалами, пиротехникой, украшениями для елки и прочими новогодними атрибутами.

Как сообщала "Страна", в Центре общественного здоровья Украины при Минздраве решили рассказать гражданам, как безопасно встретить 2021 год, чтобы не заразиться коронавирусом.