Финский Институт здравоохранения и социального благополучия (THL) при министерстве здравоохранения и социального благополучия внес изменения в инструкцию по дозировке вакцины от коронавируса производства Pfizer и Biontech. Орган решил, что каждую ампулу, рассчитанную на пять доз, можно растягивать на шесть уколов.

Об этом сообщает сайт Yle.

Единственное условие для увеличения числа доз сводится к тому, что содержимого ампулы должно хватать на полноценную порцию препарата.

Согласно лицензии на продажу вакцины Pfizer, ампулы содержат пять доз препарата. Тем не менее, согласно данным THL, в емкостях после вакцинации постоянно оставалось исключительно много вещества. В Финляндии такие остатки вакцины уже успели уничтожить. Поэтому институт и принял решение увеличить количество доз.

Между тем с вакциной Pfizer все не так гладко, как хотелось бы. Например, в США сделавший прививку от коронавируса этой вакциной подхватил эту инфекцию.

А в Швейцарии умер пациент дома престарелых после прививки вакциной Pfizer.