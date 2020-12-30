Шевченковский районный суд Киева 30 декабря избирал меру пресечения скандальному застройщику Максиму Микитасю. Защита бизнесмена подала ходатайство об отводе судьи. Его рассмотрят 31 числа в 09:00, а пока в деле объявлен перерыв.

Об этом сообщает из зала суда корреспондент "Страны".

После нескольких часов заседания адвокаты Микитася попросили перерыв на 10 минут, чтобы согласовать правовую позицию вне рамок процесса. Однако судья отказала в этом ходатайстве. Тогда сторона защиты подала на отвод судьи.

Защита осталась довольна решением суда рассмотреть ходатайство в четверг.

"Это очень трепетное дело. У нас появилось время, чтобы лучше ознакомится с делом и выстроить правовую защиту", - заявил адвокат.

А сам Микитась назвал дело ангажированным.

"Это дело полностью ангажировано. Власти, а именно Олегу Татарову, выгодно, чтобы я сидел за решеткой, и таким образом давить на меня. Это давление на меня происходит из-за компании "Укрбуд", к разграблению которой причастен Татаров. Они боятся того, что я сейчас начну раскрывать дело "Укрбуда", - сказал Микитась.

Как писала "Страна", Микитась сегодня не явился вовремя на заседание суда.

Потом он все же доехал на заседание и объяснил, почему опоздал.