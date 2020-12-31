В Минздраве решили прибавить новогоднего настроения и показали персонажа, который точно знает, как праздновать безопасно.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Хоба - и вы празднуете безопасно во время пандемии #COVID19! Все, что нужно - соблюдать простые правила нового праздничного этикета от Господина Хобы: поменьше людей, побольше воздуха, стариков приветствуем телефону! Так как праздновать будем? Господин Хоба - главный герой общенациональной информационной кампании побуждает соблюдать правила безопасности в условиях пандемии", - указано в сообщении.

Эти правила обязательны для всех независимо от персонального отношения к существованию вируса. Медики рекомендуют превратить советы господина Хобы в свои #коронапривычки:

мыть руки с мылом минимум 20 секунд (а лучше 40!)

придерживаться физической дистанции - не менее 1,5 метра;

здороваться без прикосновений;

прикрывать рот локтем, когда кашляете или чихаете;

прикрывать маской нос и рот;

оставаться дома, если у вас кашель, насморк или температура.

Напомним, в Минздраве украинцам напомнили правила обращения с легковоспламеняющимися материалами, пиротехникой, украшениями для елки и прочими новогодними атрибутами.

Как сообщала "Страна", в новогоднюю ночь, с 31 декабря 2020-го на 1 января 2021 года, работу общественного транспорта в Киеве продлят на два часа.