В среду, 30 декабря, в Турции отменили требование по тестированию авиапассажиров на коронавирус, которые следуют с пересадкой в третьи страны через аэропорты страны.



Об этом сообщает сайт "Аvianews".



"Требование по предъявлению негативного ПЦР-теста на рейсах в Турцию не распространяется на пассажиров, следующих транзитом или с пересадкой", - говорится в сообщении для летного состава A6787/20, который выпустили 30 декабря 2020 года.



То есть на таких путешественников действуют правила страны назначения. Если она не требует проходить ПЦР-тест на коронавирус, пассажир может его не сдавать.



Отметим также, что с 30 декабря 2020 года следующие в города Турции путешественники возрастом от 6 лет должны предъявить перед выходом на посадку справку о сдаче ПЦР-теста с негативным результатом. Анализ нужно сдать не более чем за 72 часа до времени вылета рейса в Турцию.



Справку можно предъявить в бумажном или электронном виде. Власти Турции запретили посадку в самолет пассажиров, у которых нет подтверждения о сдаче ПЦР-теста.

Новые правила будут действовать до 1 марта 2021 года. Однако в зависимости от эпидемиологической обстановки власти могут отменить их досрочно или продлить на более длительный срок.



Напомним, что турецкие власти сначала перенесли дату вступления в силу требования об обязательном ПЦР-тесте для въезжающих в страну. А после введения, отменили через один день.



Также "Страна" сообщала, что Турция получит первую партию китайской вакцины Sinovac от Covid-19 в ближайшие три дня. Кроме того, Турция рассчитывает получить 4,5 млн доз вакцины, разработанной компаниями BioNTech и Pfizer, а затем - еще 30 млн доз.





