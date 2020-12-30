В Минздраве отчитались о заболеваемости гриппом среди украинцев, которая упала ниже эпидемиологического порога, после роста в середине декабря.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"В декабре 2020 года ОРВИ заболело 693 619 украинцев. За неделю 21-27 декабря 2020 в Херсонской и Черкасской областях показатель заболеваемости был на среднем уровне интенсивности эпидемического процесса. В других регионах показатели не превышали эпидемических порогов. Всего с начала сезона в Украине гриппом и ОРВИ переболело 5,7% населения. Ни одного летального случая не зарегистрировано. Интенсивный показатель заболеваемости - на 21,1% меньше эпидемического порога", - указано в сообщении.

Всего с гриппом или ОРВИ было госпитализировано 32 888 человека, из них 39,5% детей в возрасте до 17 лет. У 336 пациентов зарегистрировали гриппоподобные заболевания, лабораторно обследовали 73 пациента и обнаружили вирусы гриппа типа В (1) и SARS-CoV-2 (17). У 542 пациентов зафиксировали тяжелые острые респираторные инфекции, после лабораторных исследований получено 29,4% положительных результатов на грипп, вирусы гриппа типов А (Н1) pdm09 (1), В (3), SARS-CoV-2 (19 ) и вирусы респираторной группы инфекций - коронавирусы типов OC-43 (1) и NKU-1 (1).

С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировался 172 051 человек, из них79 754 - врачи. Медики напоминают, что лучшая профилактика гриппа - это вакцинация, она защищает от всех актуальных штаммов гриппа, является безопасной и эффективной. Особенно важна вакцинация является для людей из групп риска.

Чтобы защитить себя и своих близких в сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями, придерживайтесь простых правил:

избегайте / сведите к минимуму контакт с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания;

соблюдайте безопасную дистанцию ​​от других;

надевайте маску;

помните об этикете при кашле: прикрывайте нос и рот изгибом локтя или салфеткой во время кашля или чихания;

часто мойте руки водой с мылом, если мыло и вода недоступны, используйте дезсредство. Это особенно важно после прикосновения к поверхностям или предметов общего пользования и тех, которые могут быть загрязнены каплями;

не прикасайтесь к глазам, носу и рту - таким образом распространяются микробы;

очищайте, дезинфицируйте поверхности и предметы, которые могут быть загрязнены микробами;

вирусы не любят свежий воздух, поэтому чаще проветривайте помещение, делайте влажную уборку;

вирусы не любят свежий воздух, поэтому чаще проветривайте помещение, делайте влажную уборку; питайтесь сбалансировано, употребляйте достаточное количество витаминов, микро- и макроэлементов;

одевайтесь по погоде и держите ноги в тепле;

следуйте нормального режима дня;

ведите здоровый образ жизни.

Напомним, на данный момент в Украине зафиксировали пять мутаций коронавируса, все они входят в глобальную генетическую линию В и происходят из Китая. Нового чрезвычайно заразного штамма коронавируса, который появился в Великобритании в Украине не обнаружено.

Как сообщала "Страна", в Центре общественного здоровья (ЦОЗ), который рассказал, как не заразиться гриппом, поведали, чем он отличается от ОРВИ.