В среду, 30 декабря, голкипера Анатолий Трубин, который попал в сборную открытий Лиги чемпионов по версии УЕФА, болельщики "Шахтера" выбрали лучшим игроком команды в 2020 году.



Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба на своем сайте.



В частности, на выбор были предложены 7 кандидатур – все, кто в течение года становился игроком месяца (Тайсон, Марлос, Соломон, Мораес, Корниенко, Тете и Трубин).



По итогам голосования победил дончанин Анатолий Трубин, ворвавшийся в итоговый опрос в статусе игрока декабря, – лучшим в 2020 году вратаря "горняков" признал 3 981 болельщик.



Второе место занял бразильский полузащитник Тете. За него проголосовало 3 314 болельщиков, а на третье место вышел Манор Соломон из Израиля, которого выбрали 3 270 пользователей.



Отметим, что второй год подряд лучшим футболистом "Шахтера" стал вратарь – в 2019-м награда досталась Андрею Пятову. Ранее болельщики присуждали победу Дарио Срне, Алексу Тейшейре, дважды Марлосу и однажды Тайсону.



В материале добавили, что Анатолию Трубину в августе исполнилось 19 лет. Воспитанник Академии "Шахтера" в 2020 году провел за клуб 20 матчей, из которых 8 – на ноль ("Десна", дважды "Колос", "Динамо", "Днепр-1", "Реал", дважды "Интер").



В пересчете на 90 минут соперники наносили по его воротам 4,13 удара. Трубин совершал в среднем 3,14 сейва (47% на реакции), а длинные передачи отдавал с точностью в 57%.



Напомним, что по итогам еврокубков четыре игрока "Шахтера" попали в престижные еврорейтинги. Так, игрок "Шахтера" Маркос Антонио занял второе место в категории продвижение мяча среди футболистов до 21 года



Также "Страна" сообщала, что "Динамо" и "Шахтер" попали в топ-50 лучших клубов за всю историю еврокубков по версии УЕФА. Список составлен на основании выступлений команд в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов, начиная с 1955 года.