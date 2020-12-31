На территории Монголии 28 декабря был отмечен новый мировой рекорд атмосферного давления. На станции Цетсен-Уул барометр показал значение 1094,3 гПа, приведенное к уровню моря.

Об этом сообщается в Фейсбук группы "Новости погоды Италии".

Нормальное атмосферное давление при 0° на уровне моря составляет 1013,25 гПа.

Правда, для подтверждения рекорда еще нужна верификация Всемирной метеорологической организацией.

К сегодняшнему дню самое высокое атмосферное давление на Земле было зарегистрировано 19 декабря 2001 года в сомоне Тосонцэнгэл в западной части Монголии. Оно составило 1084,8 гПа при высоте 1725 метров над уровнем моря.

На равнине самое высокое давление было отмечено в городе Агата (Красноярский край, Россия) 31 декабря 1968 года – 1083,3 гПа.

Ранее "Страна" сообщала, что за 2019 год в Киеве было побито 36 температурных рекордов.

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