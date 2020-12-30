В среду, 30 декабря, в аэропорту Адена на юге Йемена произошел мощный взрыв после приземления самолета, на борту которого находился только что сформированный кабинет министров. В результате взрыва погибли не менее 22 человек и 50 получили ранения.



Об этом сообщает в среду Associated Press (AP).

В частности, власти Йемена считают, что речь идет о террористической атаке. При этом никто из пассажиров правительственного самолета, на который и была совершена атака, не пострадал.

Согласно данным телеканала Al Arabiya, по аэропорту был произведен минометный обстрел.

Также есть версия министра связи Йемена, он считает, что атака могла быть совершена с помощью беспилотников.

В данный момент, международный комитет Красного Креста заявил о гибели по меньшей мере одного своего сотрудника во время взрывов. Не менее трех работников пострадали.



"В среду мощные взрывы прогремели в аэропорту Аден. Кроме того, по некоторым данным, по аэропорту произвели минометный обстрел.

Все это произошло вскоре после того, как там приземлился самолет, на борту которого находились члены нового йеменского правительства, возвращавшиеся из Саудовской Аравии", - заявили в материале.



По предварительным данным министра спорта Йемена Хамза аль-Камали, атака была совершена повстанцами-хуситами.



Отметим, что ранее президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади издал указ о формировании нового правительства страны.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.



Ранее "Страна" сообщала, что коронавирус может остановить войну в Йемене, саудиты объявили о перемирии. Режим прекращения огня должен вступить в силу 9 апреля в 12.00 по Киеву и в дальнейшем может быть продлен.



Также мы писали, что в Саудовской Аравии произошел взрыв на встрече с европейскими дипломатами, есть раненые. Так, на мероприятии, приуроченном к окончанию Первой мировой войны на кладбище в Джидде, которое организовало посольство Франции, произошел взрыв, в результате которого было ранено два человека.