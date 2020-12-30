Испанская полиция разработала и провела операцию по задержанию международной банды торговцев оружием. На базе преступников нашли поражающий воображение арсенал и целый музей, посвященный нацизму.

Видеосюжет о спецоперации опубликован на YouTube-канале ведомства.

Группировка специализировалась на торговле оружием в южном регионе Испании Коста-дель-Соль и обосновалась в Малаге. Ее лидерами были три человека: два гражданина Германии и один - Великобритании. Им уже предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с объединением в преступную группу, торговлей и хранением оружия, незаконным оборотом боеприпасов, незаконным оборотом наркотиков и подделкой документов.

Во время обысков полиция нашла у бандитов арсенал из 160 единиц огнестрельного оружия, в том числе 121 единица короткоствольного оружия, 22 штурмовых винтовки и восемь автоматов. Также было обнаружено 9 967 патронов разного калибра, восемь глушителей, 273 магазина и даже противотанковая граната. Некоторые стволы относятся к периоду Второй мировой войны.

В тайнике у одного из задержанных немцев, который раньше уже попадал в поле зрения полиции из-за связей с ультраправыми, хранились нацистская форма, награды, флаги со свастикой, портреты Гитлера и другие предметы, связанные с немецким фашизмом.

Разоблаченная организация действовала более трех лет. Она приобретала оружие на Ближнем Востоке, после чего переделывала его в подпольной мастерской, которую один из задержанных оборудовал в своем доме. Затем оружие продавали главным образом наркомафии.

Расследование преступлений банды началось в прошлом году, когда полиция обратила внимание не тревожный рост использования огнестрельного оружия для разборок между наркоторговцами на Коста-дель-Соль.

Со временем правоохранители вышли на одного из главарей - гражданина ФРГ, который много лет жил в Малаге под видом иностранного пенсионера. При обмене информацией с немецкой уголовной полицией выяснилось, что в Германии на него был выписан ордер на арест за арсенал, найденный в Ганновере. Однако ему удалось улизнуть от полиции, а вот его жена попала по этому делу в тюрьму. Именно у этого мужчины была подпольная мастерская.

Второй задержанный отвечал за хранение оружия. Упакованное в герметичные пакеты, оружие было готово к продаже на складе, который арендовал второй гражданин Германии.

Связанный с крайне правыми группами и нацистскими движениями, у задержанного был «музей» предметов, униформы и флагов нацистской тематики в его доме и на зарегистрированном корабле.

Третий задержанный, гражданин Великобритании, выступал в качестве посредника между немцами и торговцами наркотиками на Коста-дель-Соль. Ранее его арестовывали за торговлю наркотиками, и с тех пор он принял строгие меры безопасности, чтобы его не опознали. В частности, он использовал фальшивые паспорта во время поездок.

Летом похожую группировку, которая изготавливала и продавала оружие криминалу, раскрыли в Харькове.

"Страна" публиковала большой материал о нелегальной торговле оружием в Украине.