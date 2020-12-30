Офис генпрокурора опубликовал свою позицию по поводу отстранения от должности председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого президентом Владимиром Зеленским. У Ирины Венедиктовой расценили это отстранение как вполне законное.

Комментарий появился на сайте Офиса генпрокурора вечером 30 декабря.

"...Офис генерального прокурора считает, что отстранение президентом Украины от должности судьи Конституционного суда Украины в связи с привлечением его к уголовной ответственности произошло в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины", - говорится в разъяснении.

В то же время позицию Правового департамента секретариата КСУ по поводу того, что положения ч.3 ст.154 Уголовно-процессуального кодекса Украины не распространяются на судей КСУ и не могут быть применены к ним, у Венедиктовой назвали необоснованной.

"Прекращение полномочий судьи Конституционного суда Украины или освобождение судьи Конституционного суда Украины от должности не охватывают вопросы временного отстранения судьи Конституционного суда Украины в связи с приобретением им статуса подозреваемого в совершении уголовного преступления. Отстранение от должности является одним из институтов уголовного судопроизводства, закрепленный в системе мер обеспечения уголовного производства... в частности, в главе 14 Уголовного процессуального кодекса Украины", - заявили в Офисе, добавив, что порядок применения такой меры обеспечения уголовного производства, как отстранение от должности, содержит как общие нормы, так и специальные, касающиеся судей и лиц, назначаемых президентом.

"Гарантии независимости судей Конституционного суда Украины, в том числе при осуществлении в отношении них уголовного производства, предусмотрены в Конституции Украины, законе Украины "О Конституционном суде Украины" и Уголовном процессуальном кодексе Украины. В связи с этим президент Украины, рассмотрев ходатайство и.о. генерального прокурора об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины, принял законный указ в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины", - резюмировали в ведомстве.

Между тем в КСУ заявили, что отстранение Тупицкого президентом противоречит Конституциии. Суд требует немедленно отменить соответствующий указ.

Как писала "Страна", 5 января судьи КСУ соберутся для рассмотрения указа Зеленского об отстранении Тупицкого.