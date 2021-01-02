Из-за закрытых границ украинцам стало сложнее вырваться на заработки в Европе, да и выбор вакансий во времена эпидемии сузился.

Большинство тех, кто уехал на заработки в Европу там и остались во время эпидемии (либо ненадолго приехали в Украину весной, но затем вновь вернулись в ЕС). Но выезд новых заробитчан сейчас сильно затруднен.

В 2021 году, однако, ряд стран планирует нововведения в плане трудовой миграции.

Где и какие - узнавала "Страна".

Польша

Главным направлением среди наших заробитчан остается Польша - даже в карантин для выезда достаточно биопаспорта и приглашения от работодателя.

В 2020 году часть предприятий (в основном ресторанно-отельный бизнес) закрывались в эпидемию, на части сократили зарплаты, но спрос на рабочую силу из Украины по-прежнему остается высоким.

Судя по последним тенденциям и законодательным изменениям, Польша и в 2021 году будет по-прежнему открыта для украинских трудовых мигрантов, продолжая упрощать их пребывание в стране, говорит "Стране" Томаш Богдевич, генеральный директор компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

"Согласно правительственным прогнозам, к 2030 году Польше не будет хватит около 4 млн работников. И это на фоне демографического кризиса и старения населения. Пандемия показала, что несмотря на то, что поляки остаются без работы, польские предприятия все время нуждаются в трудовых мигрантах. Поэтому можно ожидать больше социальных программ интеграции украинцев в Польше и новых законодательных инициатив, облегчающих и ускоряющих доступ украинцев к рынку труда", - говорит Богдевич.

Как пример можно привести пока еще проект внесения изменений в закон о статусе иностранцев и некоторые другие акты, направленный на упрощение получения "Карт побыту" с целью работы, что позволит иностранцам быстрее легализироваться и приступить к работе в Польше.

А также проект закона о возможности упрощенной процедуры предоставления ПМЖ в Польше потомкам украинцев (не этнических поляков), живших на территории 1-й и 2-й Речи Посполитой.

Первая Речь Посполитая - это государство, существовавшее в 16-18 веках и оно включала в себя и почти всю территорию Украины за исключением восточных и южных областей.

Вторая Речь Посполитая - это межвоенная Польша, в которую входили западноукраинские области кроме Закарпатья и Буковины.

То есть по этому закону (если его примут) большая часть населения Украины может претендовать на упрощенную процедуру получения права на ПМЖ.



Кроме того, с 1 декабря 2020-го года в Польше вступил ряд изменений в законе об иностранцах, которые важно знать украинцам, которые собираются туда на работу.

"Первое - Польша вводит сроки выдачи решений по рабочим визам. Теперь этот процесс будет длится до 15 дней или в особых случаях максимально 60 дней (ранее люди могли ждать решения месяцами, - Ред.). Документы на национальную визу в Польшу можно подавать вне зависимости от места прописки. Изменились требования и к страховым компаниям. Признавать будут только полисы организаций, cписок которых опубликован Министерством иностранных дел Польши", - рассказывает Богдевич.



Кроме того, с Нового года в Польше повышают минимальную почасовую ставку до 13,50 злотых нетто (100 грн). А это значит, что зарплата в среднем может увеличиться на 100 долларов.

В среднем низкоквалифицированные работники на промышленных и пищевых предприятиях получают 800-1000 долларов в месяц (22-28 тысяч гривен). Высококвалифицированные (сварщики столяры, электрики) – 1000-1500 долларов в месяц (28-42 тысяч гривен) в зависимости от опыта и квалификации.

К работе в Польше по-прежнему можно приступить после прохождения 10-дневного карантина. Однако планируется, что вакцинированные смогут пересекать границу без необходимости его отбывать.

Кстати, в польском правительстве заявили, что иностранцы смогут бесплатно вакцинироваться от коронавируса в Польше. Граждане Украины, которые легально живут, работают или учатся в Польше, получат прививку от COVID-19 на тех же условиях, что и граждане Польши.

Для этого нужен документ, подтверждающий место жительства в Польше. Это может быть карта временного или постоянного жительства. Сделать прививку смогут даже те, у кого нет медстраховки. И они будут доступны для населения уже с 15 января.



"Вакансий для украинцев в Польше столько же, как и в прошлом году. И предприятия, где работают украинцы, функционируют стабильно на данный момент. Работники нужны на предприятиях пищевой продукции - рыбзаводах, мясокомбинатах, производстве замороженных продуктов. А также в логистике и на складах. С Нового года ожидаем увеличение количества вакансий на заводах электроники, а также на заводах автопромышленности. Некоторые предприятия уже начинают готовиться к летнему сезону и к нам поступают заявки на рабочие руки от предприятий, где производят мороженое", - говорит Богдевич.

Сами заробитчане рассказывают, что в Польше действительно легче всего найти работу, правда, есть нюансы. И связаны они, в основном, с низкими по европейским меркам заработками, которые предлагаются нашим заробитчанам.

"Побывала на двух работах - и везде ситуация одинаковая. Платят мало, а пахать нужно день в день и по 12 часов, чтобы что-то ощутить по деньгам. Выходит в переводе на гривны где-то в районе 20-22 тысяч. Польша - не та страна, в которой можно именно заработать, здесь просто можно работать за неимением работы в Украине. Вот именно что "заработать копейку". Возможно, это связано с карантином, так как многие страны особо не пускают на заработки, может все ещё изменится, но для меня Польша как страшный сон. Но если уж так проблемно с работой в Украине, то выбора другого нет, так как массово зоробитчан принимает только Польша", - рассказала нам украинка Виктория Компаниец.

Некоторые возвращаются в Украину, так ничего толком и не заработав.

"Сейчас много не заработаешь, обещают работу и в выходные, и по 12 часов, а по факту только 8. А по 8 часов работы привозить домой нечего - цены в Польше растут и все заработанное проедается тут", - говорит нам украинка Анна Яковенко, которая вернулась с заработков.

"Заработки давно не те - работать, чтобы жить и содержать себя. Ехать рекомендую только в ситуации безысходности. Сейчас даже поляки без работы сидят, не то что украинцы. Берут, но могут сократить без объяснений по эпидситуации. Постоянные качели с документами", - говорит Катерина Кахляк.

Другие, наоборот, довольны работой в Польше, особенно на фоне безработицы в Украине.

"Карантин неизвестно когда закончится, а жить в Польше реально лучше, и все заводы и фабрики работают", - говорит Ксения Тараненко.

Некоторые советуют ехать уже весной, а лучше - после Пасхи, когда, по прогнозам, может закончиться карантин после вакцинаций.

"Лучше устраиваться через проверенные или официальные (с лицензией) агентства. И работу выбирать либо по специальности, либо опираться на отзывы людей. И еще лучше всего поехать уже весной, поскольку сейчас вся Польша находится в красной зоне и заболеть ковидом стало проще простого - зашёл в супермаркет, подышал в толпе, а дома обнаруживаешь пропажу обоняния. К тому же, на некоторых предприятиях мониторят температуру", - делится Артем Черномор, который трудится в Польше.

"Я в Польше не первый раз, вот в этом году второй раз попала на карантин. Но ехать этот раз на Украину не могу потому, что на карту подалась и ребёнок заканчивает школу в Польше. В данный момент в городе Колобжег, работу найти очень тяжело, в основном тут отели, это курортный город. А в сезон - супер, работы очень много. Так что в 2021 году, когда начнется вакцинация, отели также будут набирать работников", - говорит Наталья Гузовская.

Германия

Часть заробитчан проторила дорожку через Польшу в Западную Европу, где платят вдвое больше.

По данным компании Personal Service, 40% украинцев ищут работу в Германии (для мигрантов там предлагаются зарплаты в районе 50 тысяч гривен).

Только вот большинство едет по поддельным документам и устраивается нелегально (в основном разнорабочими и прислугой).

С марта 2020 года, еще до локдауна, Германия упростила трудоустройство граждан без европейского паспорта, но немцы всё же редко выдают визы и при этом требуют доказать знание немецкого языка.

А устроиться легально без знания языка и рабочей визы нереально.

В Германии на 2021 год, когда откроют рестораны и отели, обещают много вакансий в сфере обслуживания: официанты, уборка номеров, помощь на кухне. Зарплата официантов и продавцов - 1,2–1,8 тысяч евро (42-62 тысяч гривен).

"А уже сейчас в Германии нужны сиделки, плиточники, сантехники, электрики и упаковщики. Реально заработать на наши деньги около 50 тысяч гривен. В ряде случае даже не требуется знание немецкого языка. Украинцев набирают чаще всего именно на эти работы, но в основном нелегально. Кто-то едет по поддельным польским документам, кто-то - по румынским и венгерским паспортам. Некоторые едут в Германию по схеме якобы работы на польскую компанию, на деле же устраиваются нелегально. Такая тенденция сохранится и в 2021 году", - говорит нам эксперт по миграции Инна Мыць.

С началом полевых работ будут массово набирать на сбор и сортировку спаржи весной, летом - на сбор ягод и фруктов, а осенью на тыквенные фермы.

Также в Германии есть работа для водителей, медицинских сестер и строителей, средняя зарплата - от 1,5 тысяч евро.

В 2021 году эксперты прогнозируют увеличение потока украинских нелегалов в Германию. А значит, со стороны посредников будет больше мошенничества и фактов эксплуатации.

О том, что украинские нелегалы массово "переселяются" через Польшу в Германию, пишут и польские СМИ.

По словам пресс-секретаря пограничной службы на Одере Иоанны Конечняк, украинцы серьёзно рискуют, ведь если их поймают на нелегальной работе и депортируют, они не смогут приехать второй раз. Более того, немецкая полиция также конфискует у них деньги, полученные за нелегальную работу.



На нелегалов устраивают рейды и в самой Германии. В сентябре по запросу прокуратуры в городе Наумбург 800 полицейские проверили десятки квартир и компаний в пяти федеральных землях. Они искали иностранцев, которые нелегально работали, в основном на мясоперерабатывающих комбинатах.



По информации прокуратуры, немецко-польская преступная группировка при помощи агентств временного трудоустройства за последние полгода перебросила около сотни человек в Германию. Еще полсотни работали на основании поддельных документов граждан ЕС. Посредники заработали на этом около 1,5 млн евро.

Сейчас немецкая полиция расследует около 1,5 тысячи случаев незаконного пребывания и трудоустройства на территории страны. Многие из них - украинцы, большинство устроились на работу через посредников польских компаний в Украине.

Чехия

В Чехии удвоят квоту на трудоустройство для украинцев - до 40 тысяч. Также упростят схему получения двухлетней рабочей визы - именно проволочки с документами отваживают заробитчан от Чехии.

А там сейчас не хватает рабочих рук на стройках, в сфере услуг и медицины.

В среднем зарплата от 80 до 110 крон в час (105-145 грн), на стройке заработать можно до 1,5 тысяч евро в месяц (52 тысяч гривен). Горничные и помощники на кухне получают от 700 евро (25 тысяч гривен).

Также работодатели ищут рабочих на заводы и водителей (около тысячи евро).

Главной заминкой для работы в Чехии, где заработки выше, чем в Польше, остается долгая процедура получения рабочей визы.

"Работа в Чехии есть. И не только на стройках. Например, уже на январь горят вакансии на заводы, на упаковки, в магазины, зарплата - от 33 тысяч гривен. Или, например, есть срочные вакансии по уходу за лошадьми в конюшне на ферме. Но набирают персонал исключительно по чешским визам, от 3-х месяцев. Из-за нехватки сотрудников часть работодателей повысили зарплату, примерно на 100 евро", - рассказал нам сотрудник кадрового агентства Олег Балюк.

Заробитчане признаются, что за тысячу евро через посредников можно подпольно купить чешскую визу, которая официально стоит 35 евро.

"Официально ехать в Чехию можно для жизни и перспективы, для заработка не очень, во всяком случае, на первых порах", - говорит Максим Татарчук, который работает на стройке под Прагой.

Украинцы рассказывают, что на части предприятий условия во время эпидемии ухудшились и с них выжимают все соки.

"Люди по 14 часов 7 дней в неделю за 120-130 крон в час (160 грн) пашут. Нелегалов часто набирают на упаковки, на склады. Я так свои здоровые ноги на складах оставила. Даже операции не помогли", - жалуется львовянка Галина Иванив.

"Хотели эмигрировать в Чехию, стали искать работу по трёхмесячной визе, как бы на разведку съездить, чтобы график был адекватный и было время осмотреться, что к чему. В итоге так "лоханулись" с выбором места работы, что прям истерика. Устроились на склад, график работы по 12 часов 6 дней в неделю пахать. Но так как деньги за документы заплачены, виза вклеена, деваться некуда. Приезжие без знания языка - это как "пушечное мясо", просто на "передовую", куда не хочет идти никто из местных. И главное еще, чтобы заплатили за труд. Знакомый так отработал по трехмесячной визе в Чехии, а зарплату всю не выплатили", - признается заробитчанка Елена.

"В Чехии действительно очень странная ситуация. За копейки делают из людей рабов. Люди работают стоя на ногах на складах по 12-16 часов в сутки (а если меньше - поедешь домой с пустым карманом). Работа нон-стоп без присесть-перекурить. Странно, что уже столько лет никак не меняют такие ужасные условия труда. Кстати, могут ещё и не заплатить, неожиданно сказав, что не выработана норма. Получить визу на два года сложно из за трэша в консульстве", - поделилась живущая в Праге Екатерина Герасимчук.