1 января 2021 года выпадает на пятницу. Потом будет череда неблагоприятных дней (с рядом важных примечаний). Самый лучший день месяца символично выпадает в светлый праздник - 13-го января, на Старый Новый год. Сразу после него жизнедеятельность пойдет в рост, начнутся успехи и победы.

Как успеть отдохнуть, а потом гармонично вклиниться в работу? На какие дни планировать самые важные дела? Когда делать стрижку и прислушиваться к своему самочувствию? Ответы на эти и другие вопросы - в полном лунном календаре на январь 2021.

Лунный календарь на январь 2021 года

2020 год завершится полнолунием. А 2021-й начнется с убывающей Луны. Период, прямо скажем, не самый хороший. Вплоть до 12 января будут неблагоприятные дни для новых начинаний, переговоров по работе, заключения сделок, финансовых операций. Еще одно подтверждение тому - целых две магнитные бури, которые прогнозируются в данный период (по ссылке - точные даты геомагнитных колебания и кто в зоне риска).

Самый главный совет людям в период с 1 по 12 января 2021 года - избегайте гиперактивности. Уделите время семье, проведите время с друзьями. Побольше дышите свежим воздухом, почитайте книгу и посмотрите добрые фильмы. Не забывайте делать физические упражнения (хотя бы зарядку) и правильно питаться (не переедайте).

Если вы распланируете первую половину месяца с акцентом на спокойствие, личную жизнь, анализ своих мыслей и идей, то неблагоприятных дней вы даже не почувствуете. Наоборот, вас ждет один лишь позитив.

Удивительное совпадение, что новолуние в январе ожидается 13-го числа - в магический праздник Старый Новый год. В этот день принято собираться в кругу семьи, ходить в гости, гадать, щедровать и весело проводить время.

Луна будет молодая, она распахнет небеса - то, что нужно в такой день. Самое время - правильно загадать желание, если вы не успеете озвучить в Космос свои мечты в новогоднюю ночь. Впрочем, не исключено, что даже без этого в вашей жизни случится волшебство.

В световое время суток сделайте стрижку, если в этом есть необходимость. Волосы, отстриженные 13 января, будут расти здорово. Возьмется также любая краска для волос, в том числе сложное окрашивание.

14 и 15 января - растущая Луна, оба дня в Водолее. На пользу пойдет посещение сауны или бани, косметические процедуры, уход за кожей и волосами.

С 16 января начинайте "запрягать коней". С этого дня Звезды обозначают старт активности по работе, финансовым вопросам, делам с оформлением бумаг и документов. Важно: план всего этого на январь к указанной дате у вас уже должен быть составлен. Будете хвататься за все сразу - рассредоточите внимание, собьетесь с курса.

Самые классные идеи, задумки, проекты приберегите на 21 января. Будьте настойчивы, экспериментируйте, не отступайте после первой неудачи (если она случится) - вас ждут успехи и победы. Отфшлифовывать дело придется вплоть до 27 января.

Есть вероятность, что вы устанете от монотонной работы, нападет сонливость. Чтобы этого не случилось, больше двигайтесь по дому и возле него, не ешьте вредную пищу, откажитесь от вредных привычек. В общем сконцентрируйтесь на деле.

Отвлекаться можно лишь на здоровье свое и близких. Плохих прогнозов на горизонте нет. Тем не менее, не перемерзайте, насыщайте организм витаминами, пейте больше воды, проветривайте помещение, делайте влажную уборку, высыпайтесь.

Полнолуние в январе 2021 года будет 28-го числа в знаке Льва. Знак уверенный и агрессивный - умеет постоять за себя. Берите с него пример, если на вас вдруг начнутся нападки со стороны коллег, партнеров или других окружающих.

С 29 января опять переходите в фазу спокойствия. Пейте полезные чаи, контролируйте эмоции. Дорога не рекомендована - разве что за покупками для жизни и быта.

Менять внешность, стричься, делать экстремальные косметическое процедуры и физические упражнения также не стоит.

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