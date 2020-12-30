Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1054-IX "О внутреннем водном транспорте". Парламент принял этот документ 3 декабря 2020 года. Он определяет правовые, экономические и организационные основы работы внутреннего водного транспорта.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Закон регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины. В частности, устанавливаются условия работы внутреннего водного транспорта, использования внутренних водных путей и их береговых полос для судоходства. Нормируется вопрос имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте и т. п.

В то же время закон отдельно регулирует доступ к внутренним водам Украины судам из России.

"Перевозки в каботажных рейсах между речными портами для осуществления грузовых операций на внутренних водных путях Украины могут выполнять украинские суда или иностранные суда, судовладельцами которых выступают зарегистрированные на территории Украины субъекты хозяйствования, кроме судов под флагом государства-агрессора, судов, владельцами или судовладельцами которых являются граждане государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом", - сказано в статье 53 документа.

Также закон имплементирует основные требования директив и регламентов ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

В Украине только 1% грузовых перевозок осуществлялся по рекам, хотя это самый дешевый и самый экологичный способ доставки грузов в мире. После вступления в силу закона появится конкурентный рынок речных перевозок грузов, считают у Зеленского. По подсчетам Министерства инфраструктуры, это позволит увеличить грузопоток до 30 млн тонн в год и создать экономический эффект для государства в объеме около 13-16 млрд грн ежегодно. Кроме того, увеличение грузовых перевозок по рекам поможет уберечь от разрушения автодорог и сэкономить государственные средства на ремонте дорожного покрытия.

"Таким образом, реализация норм этого закона будет способствовать развитию береговой инфраструктуры украинских рек, улучшению состояния речного хозяйства, развития на конкурентных началах рынка услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечению инвестиций, переориентации грузопотоков на экологичный и экономичный речной транспорт и т. д.", - резюмировали в Офисе президента.

Ранее Зеленский подписал закон о выплате 8000 гривен пострадавшим от локдауна.

Также он поставил подпись под законом о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование.