Юный голкипер "Шахтёра" вошел в сборную открытий Лиги чемпионов УЕФА
Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин, который скоро начнет подготовку к весенней части Лиги Европы, попал в сборную открытий Лиги чемпионов по версии УЕФА.
Об этом сообщает пресс-служба организации в среду, 30 декабря.
В частности, в данную команду попали игроки младше 24 лет, которые или удачно дебютировали в турнире, или сумели себя проявить.
"Украинский голкипер провел пять из шести матчей "Шахтера" на групповом этапе в сезоне 2020/21 и в трех из них сохранил ворота сухими", - отметили в пресс-центре.
19-летний Анатолий Трубин оказался единственным представителем Украины, попавшим в этот список.
Вся символическая сборная открытий Лиги чемпионов по версии УЕФА
Вратарь
Анатолий Трубин, 19 ("Шахтер")
Украинский голкипер провел пять из шести матчей "Шахтера" на групповом этапе в сезоне 2020/21 и в трех из них сохранил ворота сухими.
Защитники
Кристиан Ромеро, 22 ("Аталанта")
Арендованный у "Ювентуса" центральный защитник вышел на качественно новый уровень. Благодаря умению действовать агрессивно и инициативно Ромеро стал ключевым элементом обороны "Аталанты".
Зайду Сануси, 23 ("Порту")
Левый защитник летом перешел из "Санта-Клары" и сразу же закрепился в "основе", пропустив на групповом этапе всего 13 минут игрового времени.
Жюль Кунде, 22 ("Севилья")
Классический центральный защитник французской школы уже стал опорой команды Юлена Лопетеги и забил потрясающий гол "Ренну" в шестом туре.
Алфонсо Дэвис, 20 ("Бавария")
Скоростной канадец заявил о себе во весь голос во время летнего "финала восьми" в Лиссабоне. Сейчас это один из сильнейших атакующих крайних защитников Европы. В голосовании за лучшего защитника Лиги чемпионов-2019/20 он уступил только своему партнеру Йосуа Киммиху.
Полузащитники
Педри, 18 ("Барселона")
Атакующий хавбек провел прошлый сезон в скромном "Лас-Пальмас", а в октябре дебютировал в Лиге чемпионов и сразу же забил, войдя в десятку самых юных авторов голов за всю историю турнира.
Джуд Беллингем, 17 ("Боруссия" Дортмунд)
Уроженец Бирмингема летом перешел из одноименного клуба в "Боруссию" и сразу же показал, почему его так хотели видеть в Дортмунде. Беллингем сыграл во всех шести матчах группового этапа и успел засветиться в сборной Англии, став третьим самым молодым дебютантом после Тео Уолкотта и Уэйна Руни.
Джованни Рейна, 18 ("Боруссия" Дортмунд)
В свои 18 американец уже убедителен в средней линии, где превосходно читает игру и трактует игровое пространство. Рейна любит оттягиваться назад за мячом, который затем умело доставляет вперед партнерам.
Доминик Собослаи, 20 ("Зальцбург"/"Лейпциг")
Действует в центре или на левом краю полузащиты. Безоговорочный лидер сборной Венгрии грамотно выбирает продолжение для атак, но тяжелее всего сдерживать его перемещения без мяча. В декабре перешел из "Зальцбурга" в "Лейпциг".
Нападающий
Диогу Жота, 24 ("Ливерпуль")
Засветился ранее в турнире в рядах "Порту", но полноценный прорыв совершил в этом сезоне в составе англичан. Его звездным моментом стал матч третьего тура против "Аталанты", в ворота которой форвард отправил сразу три мяча.
Маркюс Тюрам, 23 ("Боруссия" Менхенгладбах)
Провел все шесть матчей группового этапа в основном составе. Запомнился двумя голами в ворота "Реала", хотя также здорово выглядел в подыгрыше и вообще пахал на команду.
Напомним, что "Динамо" и "Шахтер" попали в топ-50 лучших клубов за всю историю еврокубков по версии УЕФА. Список составлен на основании выступлений команд в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов, начиная с 1955 года.
Также "Страна" сообщала, что в сумме "Шахтер", "Динамо" и "Заря" за участие в еврокубках в этом сезоне получат от УЕФА 83 миллиона евро.