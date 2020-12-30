Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин, который скоро начнет подготовку к весенней части Лиги Европы, попал в сборную открытий Лиги чемпионов по версии УЕФА.



Об этом сообщает пресс-служба организации в среду, 30 декабря.



В частности, в данную команду попали игроки младше 24 лет, которые или удачно дебютировали в турнире, или сумели себя проявить.



"Украинский голкипер провел пять из шести матчей "Шахтера" на групповом этапе в сезоне 2020/21 и в трех из них сохранил ворота сухими", - отметили в пресс-центре.



19-летний Анатолий Трубин оказался единственным представителем Украины, попавшим в этот список.





Вся символическая сборная открытий Лиги чемпионов по версии УЕФА

Вратарь

Анатолий Трубин, 19 ("Шахтер")

Украинский голкипер провел пять из шести матчей "Шахтера" на групповом этапе в сезоне 2020/21 и в трех из них сохранил ворота сухими.

Защитники

Кристиан Ромеро, 22 ("Аталанта")

Арендованный у "Ювентуса" центральный защитник вышел на качественно новый уровень. Благодаря умению действовать агрессивно и инициативно Ромеро стал ключевым элементом обороны "Аталанты".

Зайду Сануси, 23 ("Порту")

Левый защитник летом перешел из "Санта-Клары" и сразу же закрепился в "основе", пропустив на групповом этапе всего 13 минут игрового времени.

Жюль Кунде, 22 ("Севилья")

Классический центральный защитник французской школы уже стал опорой команды Юлена Лопетеги и забил потрясающий гол "Ренну" в шестом туре.

Алфонсо Дэвис, 20 ("Бавария")

Скоростной канадец заявил о себе во весь голос во время летнего "финала восьми" в Лиссабоне. Сейчас это один из сильнейших атакующих крайних защитников Европы. В голосовании за лучшего защитника Лиги чемпионов-2019/20 он уступил только своему партнеру Йосуа Киммиху.

Полузащитники

Педри, 18 ("Барселона")

Атакующий хавбек провел прошлый сезон в скромном "Лас-Пальмас", а в октябре дебютировал в Лиге чемпионов и сразу же забил, войдя в десятку самых юных авторов голов за всю историю турнира.

Джуд Беллингем, 17 ("Боруссия" Дортмунд)

Уроженец Бирмингема летом перешел из одноименного клуба в "Боруссию" и сразу же показал, почему его так хотели видеть в Дортмунде. Беллингем сыграл во всех шести матчах группового этапа и успел засветиться в сборной Англии, став третьим самым молодым дебютантом после Тео Уолкотта и Уэйна Руни.

Джованни Рейна, 18 ("Боруссия" Дортмунд)

В свои 18 американец уже убедителен в средней линии, где превосходно читает игру и трактует игровое пространство. Рейна любит оттягиваться назад за мячом, который затем умело доставляет вперед партнерам.

Доминик Собослаи, 20 ("Зальцбург"/"Лейпциг")

Действует в центре или на левом краю полузащиты. Безоговорочный лидер сборной Венгрии грамотно выбирает продолжение для атак, но тяжелее всего сдерживать его перемещения без мяча. В декабре перешел из "Зальцбурга" в "Лейпциг".

Нападающий

Диогу Жота, 24 ("Ливерпуль")

Засветился ранее в турнире в рядах "Порту", но полноценный прорыв совершил в этом сезоне в составе англичан. Его звездным моментом стал матч третьего тура против "Аталанты", в ворота которой форвард отправил сразу три мяча.

Маркюс Тюрам, 23 ("Боруссия" Менхенгладбах)

Провел все шесть матчей группового этапа в основном составе. Запомнился двумя голами в ворота "Реала", хотя также здорово выглядел в подыгрыше и вообще пахал на команду.

Напомним, что "Динамо" и "Шахтер" попали в топ-50 лучших клубов за всю историю еврокубков по версии УЕФА. Список составлен на основании выступлений команд в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов, начиная с 1955 года.



Также "Страна" сообщала, что в сумме "Шахтер", "Динамо" и "Заря" за участие в еврокубках в этом сезоне получат от УЕФА 83 миллиона евро.