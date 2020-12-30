Бывшему командиру одной из воинских частей, расположенных недалеко от Мариуполя, в селе Новоянисоль Никольского района Донецкой области, сообщили о подозрении в халатности. Он служил в этой части, когда там 22-23 сентября 2017 года произошли взрывы на артиллерийском складе.

Об этом сообщается в Фейсбук Офиса генпрокурора.

По данным следствия, военный не обеспечил пожарную безопасность вверенного ему полевого артиллерийского склада. Поэтому 22 сентября 2017 там возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Вследствие небрежного отношения к военной службе государству и гражданскому населению был нанесен ущерб более 121 млн грн.

Экс-командиру сообщили подозрение по статье Уголовного кодекса о халатном отношении к службе в условиях особого периода, причинившем тяжкие последствия (ч. 3 ст . 425 УК).

Досудебное расследование в уголовном производстве по этому делу осуществляют следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске.

Ранее "Страна" рассказывала об этом происшествии под Мариуполем и публиковала фото и видео с места ЧП.

Мы также писали, что после пожара на сгоревшем складе нашли около 1,5 тысяч неразорвашихся боеприпасов.