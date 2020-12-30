Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина подписала контракт с китайским производителем вакцины от коронавируса. Он назвал сроки, когда препарат попадет в нашу страну.

Об этом глава МОЗ рассказал в эфире канала "Украина 24".

По словам министра, первая партия вакцины поступит уже в феврале.

"Сегодняшнее подписание контракта - это результат достаточно сложных переговоров, которые мы вели начиная с лета. В соответствии с контрактом первые 700 тысяч доз производства китайской компании Sinovac Biotech мы должны получить в течение 30 календарных дней после регистрации вакцины либо в стране производителя, либо в других. Есть перечень стран, в том числе США, ЕС, Бразилия, Турция. Мы рассчитываем на регистрацию в одной из этих стран в январе. 7 января должны быть предоставлены результаты клинических исследований в Бразилии, после этого будет соответствующая регистрация. Поэтому мы в феврале рассчитываем получить эти 700 тысяч доз", - сказал Степанов.

Он добавил, что в ближайшие недели будут заключены договоры с другими производителями вакцины.

"Со всеми компаниями мы ведем переговоры с лета, основной элемент, который мы согласовываем, это сроки поставки. К сожалению, я не могу раскрывать названия компаний, со всеми подписаны договоры о неразглашении. В ближайшие недели будут заключены договоры", - заверил Степанов.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что известно о китайской вакцине, которой будут прививать украинцев.

Мы также приводили слова Степанова о том, что Украина готова к началу кампании вакцинации.