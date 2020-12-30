В среду, 30 декабря, мировые цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов после публикации данных Минэнерго США, указавших на более существенное, чем ожидалось, снижение запасов нефти на прошлой неделе.



Об этом сообщает "Интерфакс".



В частности, стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:42 МСК в среду составляет $51,39 за баррель, что на $0,3 (0,59%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.



В свою очередь, на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стоимость фьючерсов к этому времени составляет $48,39 за баррель, что на $0,39 (0,81%) выше уровня предыдущих торгов.



К тому же, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,06 млн баррелей - до 493,47 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.



"Товарные запасы бензина снизились на 1,19 млн баррелей и составили 236,56 млн баррелей, а коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,1 млн баррелей, до 152,03 млн баррелей", - заявили в материале.



Агентство Bloomberg опросило экспертов, по их словам, они ожидали снижения запасов нефти на 3,1 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 400 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 600 тыс. баррелей.



"Запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4,79 млн баррелей - максимальными темпами с октября", - накануне сообщил Американский институт нефти (API).



Также отмечается, что цены на нефть выросли почти на 6% с начала декабря на оптимизме инвесторов, связанном с появлением вакцин от коронавирусной инфекции. Однако внедрение вакцин займет некоторое время, тогда как заболеваемость COVID-19 по всему миру остается высокой, что ограничивает спрос на нефть.



Также отмечается, что рынок в целом не отреагировал на новости о выявлении в США случая заражения новой разновидностью коронавируса, ранее обнаруженной в Великобритании. Новый штамм был выявлен по меньшей мере в 17 странах, пишет S&P Global Platts.



Дэвид Леннокс из Fat Prophet считает, что трейдеры не обеспокоены новым штаммом коронавируса, поскольку пока недостаточно данных, чтобы утверждать, что вакцины против него неэффективны. Он также добавил, что если бы существовали опасения по поводу спроса, "мы бы увидели гораздо большее падение цен на нефть за последние несколько дней".



В это же время, надежды на крупные прямые выплаты американцам в рамках нового пакета мер поддержки экономики, принятого в США, пока не оправдываются. Накануне лидер республиканского большинства сенатор Митч Макконнелл заблокировал в Сенате голосование по принятому Палатой представителей днем ранее законопроекту, предусматривающему увеличение прямых выплат американцам до $2 тыс. с ранее планировавшихся $600.



Напомним, что в ходе торгов нефть дешевела на фоне опасений из-за распространения в мире нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании.



А позже сделка между Лондоном и Брюсселем подтолкнула вверх мировые цены на нефть. В документе подчеркивается, что Лондон и Брюссель "подписали первое торговое соглашение, основанное на нулевых пошлинах и нулевых квотах".