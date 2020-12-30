В Офисе президента отреагировали на заявление секретариата Конституционного суда Украины с требованием немедленно отменить указ об отстранении председателя КСУ Александра Тупицкого, опубликованное на сайте суда.

Комментарий появился в Фейсбук Офиса вечером 30 декабря.

"Закон Украины "О Конституционном суде Украины", регламент Конституционного суда Украины, Положение о официальном сайте Конституционного суда Украины четко определяют, какая информация может быть размещена на сайте КСУ. Ни указанным выше, ни каким другим действующим нормативно-правовым актом Украины не предусмотрена возможность размещения на официальном сайте Конституционного суда сообщение правового департамента секретариата КСУ, неизвестно кем подготовленного и такого, что по своему содержанию является присвоением полномочий Конституционного суда правовым департаментом", - заявили в Офисе.

У Зеленского считают, что размещение таких выводов и разъяснений на официальном сайте суда "имеет целью сознательное введение в заблуждение общества и СМИ относительно правовой позиции КСУ".

"Соответственно, любые "заявления", "разъяснения" и "выводы", размещенные на сайте суда, в отношении которых КСУ не принимал решений, юридически ничтожны, а должностные лица, которые дали распоряжение на их размещение, должны быть привлечены к юридической, в том числе уголовной ответственности за присвоение полномочий Конституционного суда", - говорится в записи.

Напомним, острая фаза противостояния КСУ и Зеленского началась после того, как последний отстранил Тупицкого от должности на два месяца своим указом.

В суде считают такие действия неправомочными. Как писала "Страна", 5 января судьи КСУ соберутся для рассмотрения указа Зеленского об отстранении Тупицкого.