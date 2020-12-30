В швейцарском Люцерне зафиксировали смерть пациента в доме престарелых после прививки от коронавируса вакциной производства американской компании Pfizer и германской BioNTech.



Об этом сообщает Швейцарское телеграфное агентство.



В данный момент нет доказательств, что "смерть связана с вакцинацией". Департамент здравоохранения кантона Люцерн проинформировал об этом случае с летальным исходом швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic, которое ранее в этом месяце разрешило применение в Швейцарии вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech.



В свою очередь, по данным на сайте швейцарской вещательной компании RTS, прививка была сделана 24 декабря в Люцерне в учреждении для лиц, страдающих деменцией. Смерть наступила по прошествии пяти дней.



"При этом медицинская бригада, проводившая вакцинацию, якобы предварительно, до иммунизации, не контактировала с врачом этого учреждения. Иначе он мог бы информировать ее, что пациент негативно реагирует на вакцину против гриппа и лучше было бы отказаться от любой вакцинации", - сообщили в материале.



К тому же, как сообщила газета Luzerner Zeitung, обстоятельства случившегося в доме инвалидов "пока не ясны". В данный момент эти обстоятельства выясняются, и первые выводы должны быть сообщены в течение дня, отмечает издание.



Отметим, что в Швейцарии 23 декабря стартовала прививочная кампания от коронавируса, в ходе которой используется вакцина Pfizer и BioNTech, 107 тыс. доз которой ранее были доставлены в страну. Этот препарат был одобрен к применению агентством Swissmedic.



Напомним, что в Израиле зафиксировали два летальных случая после вакцинации от коронавируса. Первому мужчине было 75 лет, второму - 88.



Также мы сообщали, что в США впервые госпитализировали человека после вакцинации от коронавируса препаратом от Pfizer. Человеком, у которого проявился побочный эффект от вакцины Pfizer в виде сильной аллергической реакции, оказался один из медицинских сотрудников.