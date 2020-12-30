Последний день 2020 года, 31 декабря, будет в Украине пасмурным. В западных областях ожидается дождь, а в Карпатах - значительный снег, на дорогах гололедица. На остальной территории страны обойдется без существенных осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью в Украине ожидается туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в северных, центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в восточных регионах, а также в Днепропетровской и Запорожской областях ночью от +2 до -3 градусов. Днем обещают от 0 до +5. На остальной территории ночью +2-7 градусов, а в дневные часы прогреется до +​​4-9. В южной части (кроме Запорожской области) +9-14 градусов. На высокогорье Карпат ночью и днем ​​от 0 до +2.

Фото: meteo.gov.ua

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