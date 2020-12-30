В Николаевской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Его водитель не справился с управлением, из-за чего маршрутка вылетела с дороги, заехала на территорию частной усадьбы и упала в пустой бассейн.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН на телеканале "1+1".

Как узнали журналисты ТСН, мчась к бассейну, автобус снес забор и беседку. Он упал в пустую чащу бассейна глубиной два метра глубиной.

Во время происшествия в салоне находилось около 20 пассажиров, включая троих детей. Большинство из них отделались ушибами и ссадинами, их вытаскивали из салона местные жители. А вот одного мужчину, которого выбросило из маршрутки на камни, скорая увезла в больницу с черепно-мозговой травмой. Угрозы для его жизни нет. Еще одна женщина находится на амбулаторном лечении.

Как уверяет водитель автобуса, у него отказали тормоза.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Днепре на опасном повороте у фуры с пивом отказали тормоза. Авто упало, а рассыпавшийся уцелевший алкоголь растащили прохожие.

Мы также публиковали видео из Киева с бетономешалкой без тормозов, смявшей пять автомобилей.