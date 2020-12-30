В среду, 30 декабря, в Польше, где будут бесплатно вакцинировать от коронавируса украинцев, президент Анджей Дуда подписал закон об упрощении процедуры привлечения медиков из-за границы для борьбы с эпидемией коронавируса.



Об этом сообщает канцелярия президента Польши на своем сайте.



В частности, иностранные врачи в Польше смогут подтвердить дипломы по упрощенной процедуре: не требуется нострификация, прохождение соответствующего последипломного стажа и сдача врачебного экзамена.



Но в свою очередь, необходимыми требованиями являются минимум трехлетний опыт работы по специальности в течение последних пяти лет, получение документов на пребывание в Польше и владение польским языком.

Отметим, что польские компании по трудоустройству информируют о желании сотен врачей, в первую очередь из Украины и Беларуси, приехать на работу в Польшу.

Но против трудоустройства этих врачей выступает Главная лекарственная палата Польши, которая утверждает, что их опыт работы может быть сомнительным, что может угрожать безопасности пациентов.



Напомним, что Польша готова поделиться с Украиной излишками вакцины, если такие появятся. В Варшаве подтвердили, что переговоры с украинской стороной продолжаются, но деталей пока нет.



Также "Страна" сообщала, что в Польше стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Первой в стране прививку получила старшая медсестра главного клинического госпиталя МВД в Варшаве Алиция Якубовская.