Мощные подземные толчки, которые обрушились на Хорватию, повредили здание тюрьмы в городе Сисак, где отбывают наказание двое граждан Украины.

Об этом сообщил посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине Василий Кирилич, передает Украина 24.

"В результате разрушительного землетрясения в Хорватии 28-29 декабря получило повреждение здание тюрьмы города Сисак, где находились в том числе двое заключенных граждан Украины", - сказал дипломат.

По его словам, украинцы не пострадали. Всех заключенных временно разместили в пенитенциарном учреждении города Загреб.

"Украинцы в тюрьме не пострадали, их дополнительно осмотрит врач, им предоставлена возможность связаться с родными", - добавил Кирилич.

Ранее "Страна" писала о том, что при землетрясении в Хорватии пострадало здание посольства Украины.

Также мы сообщали, что в результате землетрясения погибли не менее пяти человек, среди них ребенок.

