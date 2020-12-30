После подписания 29 декабря президентом Владимиром Зеленским указа №607/2020 об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого судья не имеет полномочия созывать специальное заседание КСУ.

Об этом заявил представитель главы государства в КСУ Федор Вениславский. Его слова цитирует сайт президента.

Отметим, что 5 января судьи КСУ решили собраться для рассмотрения указа Зеленского об отстранении Тупицкого.

"Со вчерашнего дня Александр Тупицкий уже не может выполнять полномочия судьи КСУ в течение двух месяцев. То есть он не может выполнять полномочия судьи КС и его председателя, а следовательно, и созвать специальное заседание", - сказал Вениславский.

"По закону о КСУ, специальное пленарное заседание может быть созвано исключительно председателем КСУ или лицом, исполняющим его полномочия. Господин Тупицкий не имеет на сегодняшний день полномочий ни как судья, ни как председатель, который отстранен от должности, созвать специальное пленарное заседание Конституционного суда", - добавил представитель Зеленского.

Он также назвал отстранение Тупицкого "фактически вынужденным шагом, сделанным президентом Украины с целью установления истины в ходе досудебного расследования уголовного дела".

"Юридически это означает, что господин Тупицкий со вчерашнего дня больше не может выполнять полномочия судьи в течение двух месяцев. То есть он не может участвовать в заседаниях Конституционного суда, он не может участвовать в других мероприятиях, которые проходят в КСУ", - еще раз повторил представитель главы государства.

Шаг, сделанный в этом случае президентом в соответствии со статьей 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины, - это реакция на обращение Офиса генерального прокурора об отстранении лица, подозреваемого в совершении преступления, от выполнения должностных обязанностей, сказал Вениславский.

"Это делается для того, чтобы лицо, занимающее определенную должность, особенно такую ​​ответственную, как судья КСУ, и тем более - председатель Конституционного суда, не могло вмешиваться в осуществление досудебного расследования. Чтобы оно не препятствовало своими действиями органам досудебного расследования", - пояснил он.

Представитель президента также сказал, что разъяснения о порядке отстранения от должности судьи Конституционного суда, размещенное на официальном сайте, не имеет никаких юридических последствий, поскольку юридический департамент, который является автором разъяснения, не имеет полномочий комментировать официальное толкование норм действующего законодательства, какова статья 154 УПК.

"Страна" публиковала упомянутое Вениславским разъяснение. В нем сказано, что решение об увольнении судьи Конституционного суда от должности принимается исключительно КСУ на специальном пленарном заседании.