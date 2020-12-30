Отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Николай Романов), которого арестовали на два месяца, отказывается от еды и воды.



Об этом сообщает агентство "РИА Новости".



"Бывший схимонах Сергий помещён в СИЗО-7, отказывается от еды и воды, но называет это постом, а не голодовкой", - рассказали в материале.



Также там отметили, что осужденный Сергий отрицает свою вину.



Напомним, Сергий был задержан ночью в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области во время штурма ОМОНа. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1, часть 3 статьи 148, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).



Настоятель Среднеуральского женского монастыря выступал против решения церковных и светских властей закрыть храмы во время эпидемии коронавирусной инфекции. Он называл болезнь выдумкой и на своих проповедях проклинал всех, кто запрещает богослужения.



Позже стало известно, что 29 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Защита Сергия обещала обжаловать его арест.