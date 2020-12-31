На Новый год по семейной традиции многие хозяева предпочитают готовить оливье. Этот салат славится тем, что он сытный и вкусный. Если немного изменить ингредиенты, но получится еще и оригинальное блюдо.

В этом материале "Страна" публикует состав оливье (причем, все возможные варианты - как классического, так и оригинального). Еще мы подробно отвечаем на самые стыдные вопросы про главный новогодний салат. Обо всем этом ниже, а по ссылке бонус - что приготовить еще на Новый год 2021: оригинальные закуски и фруктовое канапе.

Ингредиенты салата оливье

Начнем с состава салата - что нужно на оливье:

картофель,

морковь,

яйца,

огурцы - свежие или соленые,

мясо (говядина, курица или индейка) или колбаса варенка,

баночка зеленого горошка,

соль и черный молотый перец.

Забегая вперед ответим на вопрос: сколько чего нужно, в каких пропорциях. Отвечаем: в одинаковых. Подготовьте большую чашку. В нее по готовности все нарезайте, например, всего по одной большой чашке. Что касается горошка, стандартной баночки будет достаточно.

Сколько варить картофель, морковь, яйца и мясо на оливье

Один из самых распространенных вопросов по поводу приготовления блюда: сколько варить картошку, морковку и яйца. Отвечаем: картофель - от 20 минут, морковь - от 30 минут, яйца - 10-15 минут.

Наверняка вы обратили внимание, что мы пишем "от" стольки-то минут. Да, действительно. Многое зависит от того, овощи какого сорта вы варите. Например, есть специальный картофель для варки - он будет готов быстрее. Если сорт для жарки, то дольше. Морковку постарайтесь выбирать посвежее, тогда она будет более сладкой и упругой. Больше значение имеет и то, насколько сильная и эффективная у вас печь.

Через 20-30 минут начинайте прокалывать вилочкой овощи. Если они будут полусырые, вы это почувствуете.

Еще один совет - не бойтесь варить картофель и морковь в одной кастрюле. Просто картошку достаньте чуть раньше.

Еще расскажем, как варить на оливье мясо. Считается, что в классическом рецепте была говядина. Ее до готовности варить 1,5-2 часа. Если мясо старое, то 2,5 часа. С филе курицы или индейки будет проще - понадобится около получаса.

Некоторые хозяйки предпочитают сливать первый бульон с мяса вместе с пеной, а потом кипятят заново в чистой воде. Такой бульон будет более прозрачным и полезным. Не сливайте второй бульон - вода из-под вареного мяса помогает при похмелье (если выпить одну теплую чашечку). Или же потом сварить на нем суп.

Состав оригинального оливье и ответы на стыдные вопросы про него

Нередко в Интернете спрашивают: можно ли готовить оливье без моркови, горошка или яиц, можно ли добавить красную рыбу вместо мяса, а какое оливье полезное - ПП (правильное питание). Рассказываем!

Без моркови обойтись можно. Но, если вы не совсем отрицательно к ней относитесь, лучше оставить, просто положить ее немного меньше, чем всего остального.

Без горошка тоже можно. Некоторые вовсе кладут консервированную кукурузу, но, признаться, тогда выходит совсем другой вкус.

Без яиц - пожалуйста, блюдо не очень пострадает. А если хотите соригинальничать, то используйте перепелиные яйца и порежьте их в салат пополам, а не квадратиками, как все остальное.

Какие огурцы - соленые или свежие? Тут на ваш вкус. Со свежими огурцами выходит отлично, этот вариант считается более летним.

Как сделать оливье оригинальным? Положите вместо мяса малосольного лосося. Горошек не добавляйте, а вместо него - вареные креветки. Получится по-новому и весьма приятно.

И главный вопрос: говядина, свинина, курица, индейка или колбаса? Как мы уже писали выше, раньше чаще готовили с говядиной. Потом многие хозяйки перешли на курицу (или индейку). А еще позже - на вареную колбасу.

Основная причина изменения этого ингредиента - цена на мясо. Поэтому отказались от говядины. Поэтому от куриной грудки перешли к колбасе. Это мы рассказываем читателям для общего развития, но акцентировать внимание на этом не стоит. Выбирайте для своего салата то, что по душе лично вам.

Также многих беспокоит, как снизить жирность оливье. Тут совет года - купите майонез не 67%, а 20% и меньше. Так у вас получится более-менее ПП-оливье. А вот полностью заменять майонез на растительное или другое масло не стоит.

Некоторые оливье кладут укроп, немного зеленого лука. Это без проблем, на ваше усмотрение.

И пару-тройку советов для совсем молодых хозяек:

1. Не заправляйте майонезом сразу всю большую миску, которую вы приготовили. Добавляйте лишь в ту небольшую тарелочку, которая сразу пойдет на стол. Оставшееся оливье без майонеза будет дожидаться своего часа в холодильнике. Если он морозит хорошо, без заправки не потечет и не испортится минимум пять дней.

2. Режьтесь все очень мелкими кусочками. Не поленитесь потратить на это время. Именно этот фактор превратит ваш салат в ресторанное блюдо. А вот большие куски будут напоминать развесные салаты из супермаркета или обед из студенческой столовой.

3. Огромное значение имеет то, как вы подадите салат на стол. Положите его пищевые корзинки, рюмочки или стаканы, придайте оливье форму какой-нибудь тарелкой или чашкой. Это сделает салат элегантным. Помните: красивую еду есть намного вкуснее.

Приятного аппетита и с наступающим Новым годом!