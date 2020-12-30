В Украине обнаружили пять мутаций коронавируса. Британской версии среди них нет
На данный момент в Украине зафиксировали пять мутаций коронавируса, все они входят в глобальную генетическую линию В и происходят из Китая. Нового чрезвычайно заразного штамма коронавируса, который появился в Великобритании в Украине не обнаружено.
Об этом сообщает пресс служба Минздрава Украины.
Так, всем вирусам с течением времени свойственно меняться, коронавирус не исключения. Хотя Covid-1- мутирует медленнее чем вирус гриппа или ВИЧ, но изменения происходят. Мутации могут зафиксировать ученные с помощью генетического анализа, но для этого должен быть расшифрован геном вируса.
Геном коронавируса ученые расшифровали в апреле, после чего появилась возможность отследить мутации. На территории Украины на данный момент исследовали образцы из 9 регионов Украины и обнаружили следующие варианты коронавируса:
- В1 - вирусы этой группы относятся к многочисленной группы вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходят из Италии,
- В1.1 - вирусы генетической линии В1, которые отличаются тремя нуклеотидными заменами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC),
- В1.1.1 - циркуляцию этих вирусов обнаружено одновременно на территории стран ЕС и Великобритании,
- В1.5 - вирусы этой группы относятся к многочисленной группы вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходят из Испании,
- В2 - вирусы этой группы циркулируют в более 57 странах мира на 6 континентах.
Напомним, во Всемирной организации здравоохранения предсказали дальнейшие мутации и новые штаммы коронавируса.
Также сообщалось, что глава ВОЗ предупредил мир о новых пандемиях.