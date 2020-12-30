На данный момент в Украине зафиксировали пять мутаций коронавируса, все они входят в глобальную генетическую линию В и происходят из Китая. Нового чрезвычайно заразного штамма коронавируса, который появился в Великобритании в Украине не обнаружено.

Об этом сообщает пресс служба Минздрава Украины.

Так, всем вирусам с течением времени свойственно меняться, коронавирус не исключения. Хотя Covid-1- мутирует медленнее чем вирус гриппа или ВИЧ, но изменения происходят. Мутации могут зафиксировать ученные с помощью генетического анализа, но для этого должен быть расшифрован геном вируса.

Геном коронавируса ученые расшифровали в апреле, после чего появилась возможность отследить мутации. На территории Украины на данный момент исследовали образцы из 9 регионов Украины и обнаружили следующие варианты коронавируса:

В1 - вирусы этой группы относятся к многочисленной группы вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходят из Италии,

В1.1 - вирусы генетической линии В1, которые отличаются тремя нуклеотидными заменами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC),

В1.1.1 - циркуляцию этих вирусов обнаружено одновременно на территории стран ЕС и Великобритании,

В1.5 - вирусы этой группы относятся к многочисленной группы вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходят из Испании,

В2 - вирусы этой группы циркулируют в более 57 странах мира на 6 континентах.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения предсказали дальнейшие мутации и новые штаммы коронавируса.

Также сообщалось, что глава ВОЗ предупредил мир о новых пандемиях.