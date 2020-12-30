В Аргентине ликованием встретили принятие законопроекта о легализации абортов. Документ был одобрен верхней палатой Национального конгресса. За принятие законопроекта проголосовали 38 сенаторов, 29 проголосовали против, один воздержался. Теперь женщины в стране смогут добровольно прерывать беременность без медицинских показаний на ранних сроках до 14 недель.

Об этом сообщает Euronews.

Собравшиеся у стен парламента сторонники законопроекта встретили новость ликованием. До этого времени в Аргентине аборты разрешались только в случае изнасилования, а также при угрозе жизни матери или плода. А на протяжении последних 30 лет нелегальное прерывание беременности оставалось главной причиной материнской смертности в Аргентине. С 1983 года из-за непрофессионально сделанных абортов погибли более 3 тысяч женщин. Ежегодно в стране делали не менее 350 тысяч нелегальных абортов.

Ранее "Страна" писала о том, что в Польше разгорелись новые протесты против запрета абортов.

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