В зоне проведения операции объединенных сил 29 декабря скончался украинский военнослужащий Вадим Владимирович Ефременюк 1998 года рождения. Обстоятельства его смерти пока неизвестны.



Об этом сообщает Винницкая облгосадминистрация на своем сайте.

Военнослужащий проживал в г. Виннице. Вадим Ефременюк. Он не был женат, у бойца остались родители, два брата и сестра. Дата и место захоронения уточняется.



"В ходе проведения антитеррористической операции и при осуществлении мероприятий объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях погибли 161 земляков - винничан, умерли от ран и болезней 75 участников боевых действий , без вести пропали - 2", - отметили в материале.



Напомним, что раненный на Донбассе пулей снайпера украинский боец умер в больнице. К сожалению, проведены неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось.



"Страна" сообщала, что с начала года в зоне ООС на Донбассе погибли 18 гражданских. Таким образом общее количество жертв среди гражданского населения от началу 2020 года составляет 103 человек: 18 погибших и 85 раненых.