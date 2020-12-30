в среду, 30 декабря, министр юстиции Украины подвел итоги уходящего года и рассказал о планах на будущее. Сделал он это в костюме Деда Мороза.

Соответствующее обращение и фотографии министр обнародовал на своей странице в Facebook.

В числе достигнутого за 2020 год, Малюська назвал появление платных камер в СИЗО, что помогло убрать коррупцию за распределение лучших камер принесло в бюджет деньги на ремонт помещений СИЗО. Также было ликвидировано 12 тюрем Украины с самыми худшими условиями содержания.

В следующем году министр юстиции планирует провести приватизацию как минимум четырех тюрем, построить новые СИЗО и внедрить Единый реестр осужденных лиц, взятых под стражу.

Напомним, Малюська хочет вернуть принудительное кормление объявивших голодовку арестантов.

Также сообщалось, что платные камеры в СИЗО всегда заполнены.