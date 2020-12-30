Скандальный застройщик Максим Микитась приехал в Шевченковский районный суд города Киева для избрания ему меры пресечения.

Свою неявку на 14:00 он объяснил тем, что повестку вручили его жене сегодня в 13:00.

"Этот суд и это уголовное дело, это полный фарс. Моя защита подаст соответствующие заявление в правоохранительные органы по факту открытия против меня полностью сфабрикованного дела", - заявил Микитась.

Позже адвокаты Максима Микитася попросили предоставить им время для ознакомления с ходатайством про избрание меры пресечения и перенести заседание на 2 января.



Сторона обвинения в свою очередь заявила, что для ознакомления с ходатайством и материалами дела достаточно 30 минут.



По итогу судья объявила перерыв до 19:25. Таким образом предоставив стороне защиты Микитася 2 часа для ознакомления с текстом ходатайства про избрание меры пресечения, а также материалами уголовного дела.

То есть, уже сегодня суд может избрать ему меру пресечения. Напомним, сторона обвинения требует для него взятие под стражу без возможности внесения залога.





Напомним, что Микитась не приехал в Шевченковский суд на 14:00.

На что прокуроры потребовали применить процедуру принудительного привода, и подали соответствующее ходатайство, но вместо удовлетворения ходатайства прокуроров суд объявил перерыв в заседании до 16:00, чтобы сторона обвинения предоставила доказательства того, что Микитася уведомили о проведении судебного заседания.



"Страна" сообщала, что ходатайство о применении меры пресечения в отношении Микитася рассматривается из-за подозрения в заказном похищении и вымогательстве денег от киевского юриста, от которого застройщик требовал 800 тысяч долларов.