Судебное заседание проходит по делу об избрании меры пресечения Максиму Микитасю. Фото: "Страна"

Скандальный застройщик Максим Микитась приехал в Шевченковский районный суд города Киева для избрания ему меры пресечения.

Свою неявку на 14:00 он объяснил тем, что повестку вручили его жене сегодня в 13:00.

"Этот суд и это уголовное дело, это полный фарс. Моя защита подаст соответствующие заявление в правоохранительные органы по факту открытия против меня полностью сфабрикованного дела", - заявил Микитась.

Позже адвокаты Максима Микитася попросили предоставить им время для ознакомления с ходатайством про избрание меры пресечения и перенести заседание на 2 января. 

Сторона обвинения в свою очередь заявила, что для ознакомления с ходатайством и материалами дела достаточно 30 минут.

По итогу судья объявила перерыв до 19:25. Таким образом предоставив стороне защиты Микитася 2 часа для ознакомления с текстом ходатайства про избрание меры пресечения, а также материалами уголовного дела.

То есть, уже сегодня суд может избрать ему меру пресечения. Напомним, сторона обвинения требует для него взятие под стражу без возможности внесения залога.


Максим Микитась приехал в Шевченковский суд для избрания ему меры пресечения

Напомним, что Микитась не приехал в Шевченковский суд на 14:00.

На что прокуроры потребовали применить процедуру принудительного привода, и подали соответствующее ходатайство, но вместо удовлетворения ходатайства прокуроров суд объявил перерыв в заседании до 16:00, чтобы сторона обвинения предоставила доказательства того, что Микитася уведомили о проведении судебного заседания.

"Страна" сообщала, что ходатайство о применении меры пресечения в отношении Микитася рассматривается из-за подозрения в заказном похищении и вымогательстве денег от киевского юриста, от которого застройщик требовал 800 тысяч долларов.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.