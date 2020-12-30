Украина получила агреман (предварительное соглашение одного государства на назначение определенного лица на должность главы дипломатического представительства другого- Ред.) на назначение бывшего министра финансов Оксаны Маркаровой послом в США.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью "Интерфакс-Украина".

"Украинская сторона уже получила агреман на назначение Оксаны Маркаровой послом Украины в США, в то же время окончательное решение будет приниматься президентом Украины", - сказал Енин.

Напомним, Оксана Маркарова стала министром финансов 22 ноября, 2018 года. С июня этого же года она исполняла обязанности министра. "Страна" подробно разбиралась, как семья Маркаровой связана с распродажей банковских активов. После отставки она заявила, что вернется к занятиям бизнесом.

Также сообщалось, что Владимир Ельченко является послом Украины в США с 19 декабря 2019 года.