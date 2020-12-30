Президент Украины Владимир Зеленский похвастался новогодним подарком, который он получил из Славянска.

На опубликованном в официальном телеграм-канале главы государства фото запечатлен яркий пряничный домик под сахарно-снежной крышей и стоящими рядом елкой, снеговиком и табличкой "Господин президент Украины, с Новым 2021 годом!".

"Сладости из Славянска. Подарок с душой. Донбасс - это Украина!" - говорится в подписи к фото.

Напомним, Владимир Зеленский уже второй год подряд будет встречать Новый год в резиденции "Синегора", Ивано-Франковской области. В прошлый раз к нему присоединись Андрей Ермак и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко с семьями.

Также мы сообщали, что Путин оставил президента Украины Зеленского без новогоднего поздравления.