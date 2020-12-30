Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует начать масштабную вакцинацию от коронавируса в короткий срок.



Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в среду, 30 декабря.



"В короткий срок начнем масштабную государственную программу вакцинации. Нам очень нужно защитить наиболее "рискованные" социальные группы, и государство точно выполнит эту задачу", - цитируют слова Зеленского в пресс-центре.



Также президент заявил, что Украина заключила контракт о поставке вакцины против Covid-19 именно с китайской компанией Sinovac Biotech, так как она считается опытным производителем вакцин.



"Вакцину компании Sinovac Biotech будут использовать прежде всего для тех граждан, которые имеют критический риск инфицирования, и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией", - добавили в ОП.



В свою очередь, Украина продолжает работать над получением вакцин против Covid-19 и уже имеет договоренность о бесплатном получении 8 млн доз в рамках программы Covax, о власти пытаются увеличить это количество.



"Работаем над 16 миллионами. Главное, чтобы людей, которые готовы вакцинироваться, было много", - сказал Зеленский во время поездки в Ивано-Франковскую область.



Также президент обратился к представителям власти на местах с просьбой провести информационную кампанию среди людей о безопасности вакцинации против коронавируса.

"Украинская власть закупает качественную и проверенную вакцину с доказанной эффективностью", - рассказал Зеленский, отметив, что заключение контракта открывает путь для снабжения и использования вакцины после официальной регистрации.

В пресс-центре добавили, что первая партия вакцины Sinovac Biotech для Украины будет поставлена в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или централизованной процедурой компетентным органом Европейского Союза.

Напомним, что первая вакцина от коронавируса в Украине будет китайской и она поступит в страну в кратчайшие сроки. По данным издания Reuters, эффективность китайской вакцины производства Sinovac Biotech еще не доказана. К тому же отчет третьей фазе, после которой ее могут допустить к вакцинации населения, будет опубликован в январе.



Также "Страна" сообщала, что первые вакцины от коронавируса по программе COVAX появятся в Украине в марте. Кроме программы COVAX, по словам главы Минздрава, Украина рассчитывает подписать договор с компаниями - производителями вакцины от коронавируса в ближайшие недели.