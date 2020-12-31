Уже сегодня в полночь наступит Новый год, нас ждут дополнительные выходные! Люди шутят: этим вечером все будут активнее провожать 2020 год, нежели встречать 2021-й.

Уходящий 2020 год оказался действительно сложным. Многим вовсе не до юмора. Мы не будем перечислять все плохое, что случилось. Наоборот, предлагаем расслабиться и с улыбкой его проводить побыстрее.

К 2021 году не прилагается гарантийный талон, где было бы указано, что на протяжении него все будет гладко. Наверняка испытаний тоже не избежать. Верим, что преодолеть их удастся достойно.

Ниже мы публикуем подборку мемов - смешных картинок про 2020 год. Их можно отправить близкими или опубликовать с соцсетях - чтобы вашим друзьям и подписчикам тоже стало веселее.

Желаем всем хорошего настроения, с наступающим 2021 годом!

Меры шутки и приколы про 2020 и 2021 годы

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