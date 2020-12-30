Освобожденный вчера от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимиром Зеленским Сергей Кривонос рассказал об упаднических настроениях в украинских вооруженных силах.

Об этом Кривонос заявил во время интервью Апостроф TV.

Так, бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ), по словам Кривоноса, недовольны режимом прекращения огня на неподконтрольных территориях Донбасса. По его данным за последние годы из рядов ВСу уволилось более 70 тысяч человек, тех, которые прошли войну.

"Большое разочарование, что люди пошли на войну воевать, а им запрещают это делать. Поэтому происходит падение морального духа в Вооруженных силах и отток специалистов", - считает Кривонос.

Также он добавил, что не все воевавшие могут найти себя вернувшись домой. Для них должна существовать психологическая реабилитация, и вопрос с устройством бывших бойцов ВСУ должен решаться на государственном уровне.

"В этом как раз и заключается один из аспектов нашей территориальной обороны - люди, которые вернулись с фронта и не смогли реализовать себя в качестве воинов, смогут реализовать себя в рамках территориальной обороны", - добавил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, Кривонос выступил с критикой заявления президента о всеобщей мобилизации и женщин и мужчин, в случае войны с Россией. Вскоре после этого его уволили. Первым заместителем СНБО его назначил экс-президент Украины Петр Порошенко в марте 2019 года.