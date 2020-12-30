Из-за пандемии и закрытых границ Евросоюза украинские горноложные курорты в этом году заполнены практически до отказа, а цены на них бьют рекорды.

Для примера "Страна" изучила оставшиеся предложения на новогодние праздники на карпатском курорте Буковель.

Так, например, чтобы вдвоем отпраздновать Новый год и остаться до Рождества включительно в отеле Radiison Blu Resort Bukovel, придется как минимум 110 тысяч гривен. Причем на данный момент осталось всего 5 таких номеров.

Кроме того, есть номера и дороже. Например, номер люкс в том же отделе (110 квадратных метров) обойдется в 315 тысяч гривен на двоих.

Предлагаются и другие отели подешевле. Например, в отеле Kazimir Resort Hotel. Встреча Нового года и Рождества там обойдется в 44 тысячи 100 грн.

Во многих отелях мест уже совсем нет.

Если вариант с отелями не подходит, можно арендовать дом у местных жителей. Правда, на Новый год это уже вряд ли получится сделать, так как по словам Михаила, который сдает дома посуточно, места на 31 декабря бронировали начиная с весны.

"Нужно бронировать с марта. В среднем берем от 15 до 50 тысяч гривен в сутки за новогоднюю ночь. Многие звонят, спрашивают, хотят забронировать, но у меня нет свободных мест аж до 25 января", - рассказал владелец дома в Буковеле.

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