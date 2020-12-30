5 января судьи КСУ соберутся для рассмотрения Указа Зеленского об отстранении Тупицкого
Конституционный суд Украины 5 января проведет собрание судей, на которых рассмотрят Указ Президента Владимира Зеленского об отстранении председателя суда Александра Тупицкого.
Об этом сообщает со ссылкой на источник в суде "Укринформ".
"Собрание судей состоится 5 января в 12:00. Будут рассматривать вопрос отстранения председателя суда", - оворится в материале.
Напомним, ранее "Страна" писала, что в среду утром служба охраны не пропускала Тупицкого в здание суда по команде из Офиса президента. Однако для него заказал пропуск глава Секретариата КС и Тупицкий попал на рабочее место.
Напомним, что в КСУ также заявили, что отстранение Тупицкого президентом противоречит Конституции Украины. Для принятия решения об увольнении судьи КС, согласно Конституции Украины, необходимы по меньшей мере 12 голосов судей КС. В противном случае, судья продолжает выполнение обязанностей.
Также "Страна" сообщала, что по данным "Страны", подозрение Александру Тупицкому было вручено по статьям 384 ("Введение в заблуждение суда") и 386 ("Препятствование появления свидетеля") УК. Кроме того, в свете того, что активизировалось расследование еще одного дела, в котором фигурирует Тупицкий, - а именно о незаконном увольнении с поста главы КСУ его прежнего руководителя Станислава Шевчука, не исключено, что подозрение вручат по этому производству.