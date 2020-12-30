В Сербии неизвестные облили краской и потушили Вечный огонь, открытый недавно в мемориальном Парке освободителей Белграда. Инцидент произошел в ночь на 30 декабря. На монументе злоумышленники оставили банку из-под краски с надписью "Освободители? Нет, никогда!", а ниже были изображены перечеркнутые серп и молот.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Сербии.

Российское диппредставительство выразило глубокое потрясение произошедшим. "Налицо циничная попытка поставить Сербию в один ряд с некоторыми европейскими странами, где война с монументами антифашистам и переписывание истории, к прискорбию, приобрели системный характер", - говорится в сообщении.

В дипмиссии не исключили, что вандалы действовали по указке извне, рассчитывая внести разлад в отношения между Россией и Сербией.

Вечный огонь был зажжен 15 декабря президентом Сербии Александром Вучичем и главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве вандалы осквернили символ памяти Голодомора.

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