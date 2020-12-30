В поезде "Рахов-Харьков" проводник нашел чемодан с 19 тысячами долларов, который забыл пассажир. Почти сразу дорожную сумку с внушительной суммой вернули владельцу.

Об этом сообщил руководитель по коммуникациям и клиентскому маркетингу пассажирского направления Укрзализныци Александр Шевченко на своей странице в Facebook.

"И чтобы уже точно закрыть вопрос заботы о наших пассажирах: буквально вчера проводник поезда Рахов-Харьков нашел и вернул пассажиру забытый в вагоне чемодан с 19 тысячами долларов", - написал Шевченко, добавив, что это могла бы быть рекордная выручка за продажу чая.

Ранее мы писали, что в Южном коммунальщик нашел потерянные инкассаторами 200 тысяч гривен. Он сразу сообщил о находке в полицию, однако там словам мужчины не поверили и пригрозили ему "административкой". После этого коммунальщик нашел на пакете название банка и отнес деньги в одно из его отделений в городе.

Также рассказывали, как в декабре прошлого года житель немецкого города Крефельд в канун Рождества нашёл на улице рюкзак, в котором было 16 тысяч евро. Честный мужчина сообщил о своей находке в полицию.