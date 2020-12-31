Едва в права вступит Новый год 2021, как начнет свои колебания геомагнитная сфера.

Наверняка немало наших читателей обратили внимание, что с их организмом происходило нечто странное в декабре сложного 2020 года. Некоторые чувствовали себя плохо, у других случались перепады настроения, все валилось из рук. Всему виной были сильные магнитные бури. И теперь они возвращаются с новой силой.

В расписании магнитных бурь на январь 2021 года важен такой момент. Акцентирует на нем ваше внимание.

Первая буря - 3 января - после новогоднего застолья.

Вторая - 5 и 6 января - в канун Рождества.

Третья - с 18 по 21 января - кануне, во время и после Крещения.

То есть три больших праздника - три бури. Вселенная не любит людей с вредными привычками. В том числе тех, кто не может рассчитать меру в употреблении алкоголя. Именно они и окажутся в зоне риска от солнечных вспышек в первый месяц наступившего года.

Тем гражданам, которые будут себя контролировать и выпьют спиртное символически, ради веселья, не будут переедать и курить - таким людям опасаться магнитных бурь не стоит.

Расписание магнитных бурь на январь 2021:

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