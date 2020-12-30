С 1 января 2021 года, в Украине, в числе других изменений тарифов, меняются также тарифы на холодную воду. Новые ценники уже одобрила Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфера энергетики и коммунальных услуг (НКРЭ).

Изменения по тарифам коснутся большинства крупных водоканалов страны, в частности в Одессе, Киеве, Ужгороде, Херсоне, Виннице, Луцке, Полтаве, Черновцах, Харькове, Николаеве, Сумах, Ивано-Франковске, Львове, Днепре, Запорожье, Житомире, Черкассах. Также прописаны изменения в тарифах для части водоканалов в райцентрах (Белая Церковь, Бровары, Ирпень, Кривой Рог, Умань и другие).

В среднем подорожание составит 20%. Но, к примеру, в Житомире - больше чем на 30%, а в Хмельницком - на 10%. В Одессе новый тариф на централизованное водоснабжение составит 13,4 гривен за куб без НДС, а на водоотвод - 11,2 гривны за куб.

По "Киевводоканалу" новый тариф — 10,97 гривен и 9,86 гривен соответственно. В Ирпене ценник на воду взлетит до 9,6 гривен на воду и до 15,96 гривен за куб на водоотвод. В Мелитополе - до 12,94 и 16,2 гривен соответственно, в Днепре - до 12,26 гривен и 8,46 гривен, в Кривом Роге - до 10,8 гривен и 10,77 гривен. В Чернигове за куб холодной воды придется платить 11,62 гривен, а за водоотвод — 11,59 гривен. В Житомире — 11,74 гривен и 13,15 гривен соответственно. В Ужгороде новые тарифы составят 20,55 гривен на воду и 10,93 гривен за куб на водоотвод.

Рост ценника традиционно объясняют повышением расходов - дескать, сети изношены, реагенты и электричество дорогие, зарплаты приходится увеличивать.

Оплачивать все это придется потребителям. Средний расход холодной воды на человека - порядка 5 кубов в месяц. И если сейчас киевская семья платит за воду 460 гривен в месяц, то по новым тарифам будет 500 гривен.

В Житомире за такие же объемы придется заплатить около 600 гривен, что на треть больше, чем сейчас. При этом тарифы на холодную воду растут с завидной регулярностью. В последний раз их пересматривали зимой 2020 года, и тогда по отдельным регионам рост составил в среднем 20%.

"Если проанализировать тарифы на воду с 13 года, то динамика вообще рекордная - рост в шесть раз. Ни инфляция, ни доллар, ни зарплаты у нас за это время так сильно не увеличивались. Точно так же нет никакого экономического обоснования для нынешнего роста на 20%. Если зарплаты в структуре себестоимости воды это 25%, то тариф должен увеличиться максимум до 5%, но никак не на 20%", - говорит блогер и общественный деятель Александр Скубченко.

Причем, скорее всего, уже к маю водоканалы придумают новые ценники - как раз в это время они подают в НКРЭ обоснования по следующему повышению тарифов, а принимает их регулятор, как правило, в конце отчетного года. То есть с января 2022 года холодная вода подорожает еще примерно на 20%.

Напомним, тарифы на газ в Украине в январе побьют исторический рекорд. почему так резко подорожал газ и что будет с платежками подробно разбиралась "Страна".

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