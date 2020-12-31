Наступающий 2021 год эксперты называют самым удачным для свадебных церемоний, потому что семья считается самой важной для покровителя года - Белого Металлического Быка. Учитывая тот факт, что многие невесты из-за високосного года и пандемии коронавируса решили повременить с ответственным событием в жизни, на 2021-й может прийтись чуть ли не свадебный бум.

Чтобы в свадебном переполохе не забыть главного, мы подготовили материал о том, какие даты астрологи уже сейчас называют идеальными для бракосочетания. Отметим, что они основываются на положении Луны и нумерологии.

Немаловажный аспект для верующих людей - церковный календарь, поскольку в большие праздники или в период поста заключать брак не принято (поэтому сверяйте предложенные астрологами даты).

Число 13 также считатают нежелательным для свадьбы, но для многих украинцев - это непринципиально.

Несмотря на то, что бо́льшая часть свадебных дат выпадает на январь, одной из самых красивых и запоминающихся нумерологи признали 2 февраля (читается как 02.20.21), хоть нужно полагать, что она относится еще к году Крысы, ведь символ года вступит в права только 12 февраля.

Что говорят нумерологи

02.20.21 - в этой дате цифра 2 означает чистоту и верность, а когда число дублируется, то сакральный смысл усиливается;

в этой дате цифра 2 означает чистоту и верность, а когда число дублируется, то сакральный смысл усиливается; 08.08.2021 - в этой дате восьмерка означает успех и процветание.

- в этой дате восьмерка означает успех и процветание. Ряд палиндромных дат, которые считаются счастливыми в 2021 году. В зависимости от места расположения даты и месяца они могут выглядеть так: 1.20.21, 1.21.21, 1.22.21, 1.23.21, 1.24.21, 1.25.21, 1.26.21, 1.27.21, 1.28.21, 1.29.21 (для января); 2.1.21, 2.21.21 (для февраля); 12.11.21, 12.22.21 (для декабря).

Когда подавать заявление в загс

Для даты торжества самое главное - положение Луны. В этот день не должно быть ни лунных, ни солнечных затмений. Это важно, чтобы не блокировать потоки энергии и не лишать молодую семью качественной "подзарядки" от звезд и содействия Вселенной.

Также свадьбу не советуют назначать на последний день любого из 12 знаков Зодиака, когда Солнце нестабильно, а потоки энерги перестраиваются. Считается, что такая дата может неблагоприятно сказаться на будущей семейной жизни.

Предлагаем рассмотреть каждый месяц:

Январь

Морозный месяц идеально подходит для создания большой семьи, в которой будут преобладать теплые чувства и дружеская поддержка. Обычно в январе свои отношения узаканивают преверженцы многодетных семей. А старт года здесь проигрывается метафорично как "старт новой жизни".

Даты, когда положение небесных тел будет наиболее гармоничным такие: 11, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 26, 28 января.

Февраль

Свадьба в этом месяце - залог долгого и крепкого брака, в котором супруги приумножат достаток и станут надежной поддержкой друг другу. Это союз двух лидеров, которые с уважением относятся друг к другу и ценят мнение любимого.

Благоприятные даты февраля: 12, 17, 18, 20, 24, 25, 27.

Март

Если пара поженится в марте, страсть их не утихнет еще долгие годы совместной жизни. Они легко справятся со всеми невзгодами. Это будет такая семья, в которой бурлит кровь, истина рождается в споре, ссоры решаются страстными примирениями. Зато брак застрахован от рутины, в работе всегда есть вдохновение хорошо зарабатывать, стремиться к мечтам. Не гаснет стремление покорять, удивлять своего/свою избранницу.

Свадьбу лучше назначить на 6, 8, 20 или 29 число.

Апрель

Отношения в паре, которая поженится в апреле, похожи на горный речной поток. Такие же динамичные, быстрые, похожие на погоду в этом месяце. На горизонте семейной жизни то светит яркое солнце, то льют весенние дожди.

Чтобы отношения были спокойными, свадьбу лучше играть 17, 18, 21, 24 или 25 числа.

Май

В народе существует мнение о том, что вступившие в брак в мае "всю жизнь маятся будут". Наверное, поэтому месяц выбирают смельчаки, которые привыкли рисковать, жить на полную и не ждать с моря погоды. Отчаянные, влюбленные и счастливые, которые готовы разделить свои чувства с пробуждающейся природой.

Этот праздник жизни можно назначить на растущую Луну - 12, 13, 14 или 15 мая.

Июнь

Первый летний месяц - это предчувствие отпуска, яркие погожие дни, прекрасный медовый месяц. Все эти события всегда будут напоминать о дате вашей свадьбы. Семейная жизнь молодых будет такой же теплой и сладкой, напоненной взаимопониманием. Июнь всегда будет месяцем любви, храктер этого месяца способен растопить любой лед и сгладить острые углы, если только они рискнут появиться.

Благоприятные дни для свадьбы такие: 1, 16, 17, 13, 30.

Июль

Свадьба в июле подарит семье комфорт и уют, гармоничные отношения, сравнимые с тихой гаванью. Середина лета - прекрасный ассортимент на праздничном столе, который непременно принесет в жизнь почет, изобилие, достаток и верных друзей.

Событие лучше назначить на 14 и 31 июля.

Август

Начало бархартного сезона подарит брак без ревности и подозрений, где каждый будет поддержкой для любимого. Да и главный символ года - Металлический Бык - будет всячески помогать новосозданной семье в принятии деловых решений, что гарантирует весомые шансы на крепкую семью.

Хорошие дни: неделя с 1 по 8 августа, а также 12 и 31.

Сентябрь

На этот месяц всегда назначали больше всего свадеб. Период считался особенно благоприятным из-за окончания сбора урожая, когда можно было расслабиться и погулять от души. Считается, что брак будет счастливым, в нем будет царить добро, благополучие не только в материальном плане, но и в плане детей - здоровых и умных.

К тому же дождь или снег - всегда считались хорошим знаком, который принесет молодой семье благополучие.

Даты свадеб: 1, 2, 7, 10, 14, 16, с 20 по 26 и 29.

Октябрь

Осень золотая - прекрасная пора для рождения богатой, счастливой и красивой семьи. Есть шанс, что пара, заключившая брак в этом месяце, проживет вместе до золотой свадьбы, твердо и мирно идя рука об руку.

Удачные дни, чтобы связать себя узами Гименея: с 1 по 13 и с 15 по 31.

Ноябрь

Этот месяц - основа беззаботной и долгой супружеской жизни. Тем более, что к ноябрю сельхозработы окончательно завершаются, а те, кто достойно трудился предыдущие месяцы, получают одобрение свыше на заключение союза.

Дни для того, чтобы надеть обручальне кольца: 14, 17 и 19.

Декабрь

Когда свадьбы играют в холодные декабрьские деньки, супруги будут горячо любить и заботиться друг о дружке. Обычно в таких браках тоже рождается много наследников (как и у январских пар).

Лучшие дни, чтобы это проверить: 10, 15, 17.

Как сообщала "Страна", официально зарегистрировали брак в ЗАГСе в декабре 2020 года украинская певица Анна Дзюба с московским бизнесменом Станиславом Юркиным. Свадебное торжество им пришлось перенести на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Также напомним, что с 12 марта до 10 октября 2020 года в Украине брак зарегистрировали 107 069 пар.