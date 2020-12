Американская робототехническая компания Boston Dynamics выпустила необычное поздравление с Новым годом. На опубликованном видео инженеры заставили танцевать сразу четверых созданных ими роботов.

Два человекоподобных роботов ATLAS начинают отплясывать под популярную композицию 1962 года Do You Love Me группы The Contours. К паре двуногих присоединяется четвероногий Spot, а затем и двухколесный робот-погрузчик HANDLE. Все вместе они соблюдают ритм и синхронность движений.

"Вся наша команда собралась вместе, чтобы отметить начало нового года, который, как мы надеемся, будет более счастливым", - говорится в подписи к видео.

Опубликованное 29 декабря видео набрало уже почти 4 миллиона просмотров только в YouTube и собрало множество комментариев.

"Эти роботы танцуют гораздо лучше меня", - пишет один из пользователей.

"Спасибо что развиваетесь, надеюсь, это на благо человечества", "Они еще не умеют пользоваться зубной нитью, так что у нас все еще есть куда развиваться, ребята", "Это нереально!" - добавляют другие пользователи.

Но есть и те, кого напугал ролик: "Хороший будет танец на наших костях", "Самый пугающий ролик на YouTube, который я когда-либо видел".

В соцсетях уже появляются другие варианты танца этих же роботов.

Версия с нормальной музыкой pic.twitter.com/eiyGkwdBS2 — Руслан Магомедов (@akhalchi) December 29, 2020

Ранее "Страна" писала о том, что Hyundai купил американского производителя робособак Boston Dynamics.

Также мы сообщали, что появились фото, как робот-собака из Boston Dynamics изучает Чернобыльскую зону отчуждения.