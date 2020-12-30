Утром в среду, 30 декабря, в Киевской области произошло масштабное ДТП. На трассе в направлении Одессы столкнулись восемь транспортных средств. В результате аварии два человека получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции региона на своей странице в Facebook.

ДТП произошло в районе села Вита-Почтовая. Сейчас патрульные занимаются регулированием движение на трассе, так как на этом участке две крайние левые полосы движения в направлении Одессы временно заблокированы. Объезд осуществляется по двум правым полосам.

На месте происшествия работают спасатели, медики и полицейские.

Ранее мы писали, что на Майдане Независимости в столице водитель устроил масштабное ДТП, два человека погибли.

Также рассказывали, что около станции метро "Сырец" в Киеве произошло столкновение сразу трех автомобилей, в одном из которых находилась беременная девушка.