В Конституционном суде Украины (КСУ) заявили, что судья Александр Тупицкий, которого вчера президент Владимир Зеленский отстранил от должности сроком на два месяца, продолжает выполнять свои обязанности, а Зеленский должен немедленно отменить свой указ.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

В КСУ считают, что отстранив Тупицкого Владимир Зеленский превысил свои президентские полномочия и нарушил предписания ст.1, 6, 8, 19, 106, 147, 149, 153 Конституции Украины.

"Итак, с конституционно-правовой точки зрения указ президента Украины "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" от 29 декабря 2020 года №607/2020 является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он издан президентом Украины с превышением его конституционных полномочий, противоречит конституционным принципам организации государственной власти в Украине, конституционным принципам деятельности Конституционного суда Украины, посягает на конституционно-правовой статус судьи Конституционного суда Украины", - считают в ведомстве.

Кроме того, указ об отстранении от должности главы КСУ в ведомстве назвали вмешательством в деятельность судьи Конституционного суда Украины и препятствием выполнению им своих служебных обязанностей, что должно повлечь за собой юридическую ответственность.

"Исходя из этого, судья Конституционного суда Украины А. Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и законом Украины "О Конституционном суде Украины", а президент Украины - немедленно отменить свой указ 607/2020 от 29 декабря 2020 года", - заявили в КСУ.

Ранее в КСУ уже заявляли, что отстранение Тупицкого президентом противоречит Конституции Украины. Для принятия решения об увольнении судьи КС, согласно Конституции Украины, необходимы по меньшей мере 12 голосов судей КС. В противном случае, судья продолжает выполнение обязанностей.

Но на Банковой нашли лазейку, с помощью которой все-так можно отстранить Тупицкого от выполнения обязанностей. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины, президент имеет право отстранить от исполнения обязанностей лицо, которое было им назначено, на основании ходатайства органов прокуратуры. А Александр Тупицкий был назначен на должность по квоте президента.

Напомним, 28 декабря, Александр Тупицкий не явился на процессуальные действия в Офис генпрокурора. После чего в Офисе генерального прокурора направили по почте уведомление о подозрении. Однако в КСУ сообщили, что у судьи была уважительная причина и он не намерен уклоняться от процессуальных действий.